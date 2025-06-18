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Pinbo Quest (Мод, Много денег)

Pinbo Quest (Мод, Много денег) 1.470

Ломай блоки, меняй мир и отправляй врагов обратно в преисподнюю
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Версия:
1.470
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 15:28
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 171 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

В Pinbo Quest ты ступаешь на арены, где волшебные миры сплетаются из цветных блоков и скрытых ловушек. Каждая стена может обрушиться, принеся врага или открыв тайный проход. Ломай кирпичи и меняй ландшафт, оттачивай реакцию при столкновениях с летающими противниками, направляя мяч так, чтобы оживить механизмы и решить головоломки, где силу удара придётся продумывать заранее. Забудь про скучное отражение — каждый выстрел и каждый отскок здесь меняют мир вокруг.


После десятков уровней тебя ждут масштабные схватки с боссами, где тактика важнее скорости. Собирай падающие с блоков бонусы, находи редкое снаряжение и прокачивай характеристики мяча: от пробивной силы до угла отражения. Исследуй секретные зоны, открывай новые стили поведения снаряда и строй собственную стратегию. Смогёшь ли ты собрать всю коллекцию и преодолеть все испытания в этом динамичном арканоидном приключении?


Информация о модах

• Неограниченные монеты

• Неограниченные драгоценные камни

• Разблокированные платные пакеты

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 Теги темы: Много денег

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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