Pinbo Quest (Мод, Много денег) 1.470
Ломай блоки, меняй мир и отправляй врагов обратно в преисподнюю
В Pinbo Quest ты ступаешь на арены, где волшебные миры сплетаются из цветных блоков и скрытых ловушек. Каждая стена может обрушиться, принеся врага или открыв тайный проход. Ломай кирпичи и меняй ландшафт, оттачивай реакцию при столкновениях с летающими противниками, направляя мяч так, чтобы оживить механизмы и решить головоломки, где силу удара придётся продумывать заранее. Забудь про скучное отражение — каждый выстрел и каждый отскок здесь меняют мир вокруг.
После десятков уровней тебя ждут масштабные схватки с боссами, где тактика важнее скорости. Собирай падающие с блоков бонусы, находи редкое снаряжение и прокачивай характеристики мяча: от пробивной силы до угла отражения. Исследуй секретные зоны, открывай новые стили поведения снаряда и строй собственную стратегию. Смогёшь ли ты собрать всю коллекцию и преодолеть все испытания в этом динамичном арканоидном приключении?
• Неограниченные монеты
• Неограниченные драгоценные камни
• Разблокированные платные пакеты
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Установка
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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