Leaving home (Мод, Без рекламы) v1.4
Утро, будильник и сюрреалистичные головоломки Барт-Бонте в клик-квесте 2024
Leaving Home — новое point-and-click приключение от маэстро головоломок Барта Бонте. Звонок будильника в 7:00 запускает цепочку странных событий: в кофейной чашке прячется ключ, ковёр превращается в лабиринт, а каждая дверь ведёт в ещё более сюрреалистичную комнату. Щёлкая по предметам, вы раскрываете скрытые механизмы, комбинируете объекты и постепенно распутываете историю о том, почему некоторые утра бывают особенно тяжёлыми.
Игра держит фирменный баланс Бонте: минималистичная графика, мрачноватый саундтрек и изобретательные головоломки без словесных подсказок. Каждый экран — самостоятельное испытание логики, но решения связываются в общую цепь, продвигая сюжет дальше. Быстрые автосейвы позволяют экспериментировать, а скрытые достижения подталкивают к повторному прохождению. Если хочется короткой, но яркой интеллектуальной встряски — Leaving Home отлично впишется в коллекцию.
Без рекламы
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.