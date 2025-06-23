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Leaving home (Мод, Без рекламы)

Leaving home (Мод, Без рекламы) v1.4

Утро, будильник и сюрреалистичные головоломки Барт-Бонте в клик-квесте 2024
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Версия:
1.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Bart Bonte
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 15:27
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 88 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Описание

Leaving Home — новое point-and-click приключение от маэстро головоломок Барта Бонте. Звонок будильника в 7:00 запускает цепочку странных событий: в кофейной чашке прячется ключ, ковёр превращается в лабиринт, а каждая дверь ведёт в ещё более сюрреалистичную комнату. Щёлкая по предметам, вы раскрываете скрытые механизмы, комбинируете объекты и постепенно распутываете историю о том, почему некоторые утра бывают особенно тяжёлыми.


Игра держит фирменный баланс Бонте: минималистичная графика, мрачноватый саундтрек и изобретательные головоломки без словесных подсказок. Каждый экран — самостоятельное испытание логики, но решения связываются в общую цепь, продвигая сюжет дальше. Быстрые автосейвы позволяют экспериментировать, а скрытые достижения подталкивают к повторному прохождению. Если хочется короткой, но яркой интеллектуальной встряски — Leaving Home отлично впишется в коллекцию.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Важно знать перед установкой

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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