Описание

Leaving Home — новое point-and-click приключение от маэстро головоломок Барта Бонте. Звонок будильника в 7:00 запускает цепочку странных событий: в кофейной чашке прячется ключ, ковёр превращается в лабиринт, а каждая дверь ведёт в ещё более сюрреалистичную комнату. Щёлкая по предметам, вы раскрываете скрытые механизмы, комбинируете объекты и постепенно распутываете историю о том, почему некоторые утра бывают особенно тяжёлыми.





Игра держит фирменный баланс Бонте: минималистичная графика, мрачноватый саундтрек и изобретательные головоломки без словесных подсказок. Каждый экран — самостоятельное испытание логики, но решения связываются в общую цепь, продвигая сюжет дальше. Быстрые автосейвы позволяют экспериментировать, а скрытые достижения подталкивают к повторному прохождению. Если хочется короткой, но яркой интеллектуальной встряски — Leaving Home отлично впишется в коллекцию.