Описание

Voidmancer Adventure: Idle RPG — это фэнтезийная RPG с механикой простоя, где ты командуешь магом в битве против наступающих сил тьмы. Бои происходят автоматически, но требуют твоего участия в ключевые моменты: выбирай заклинания, усиливай героя и строй стратегию. Даже в офлайне ты продолжаешь получать добычу и прокачку — игра работает за тебя, пока ты отдыхаешь.





Исследуй мир, открывай новые артефакты и прокачивай навыки. Одна кнопка — и начинается бой, в котором решают комбинации магии и умений. Проходи кампании, усиливай королевство и собирай бонусы. Подойдёт для любителей тактики, прогрессии и лени — всё в одном.