Voidmancer Adventure: Idle RPG (Мод меню) 1.2.0
Магия, тьма и тактика в фэнтезийном авто-RPG с офлайн-наградами
Voidmancer Adventure: Idle RPG — это фэнтезийная RPG с механикой простоя, где ты командуешь магом в битве против наступающих сил тьмы. Бои происходят автоматически, но требуют твоего участия в ключевые моменты: выбирай заклинания, усиливай героя и строй стратегию. Даже в офлайне ты продолжаешь получать добычу и прокачку — игра работает за тебя, пока ты отдыхаешь.
Исследуй мир, открывай новые артефакты и прокачивай навыки. Одна кнопка — и начинается бой, в котором решают комбинации магии и умений. Проходи кампании, усиливай королевство и собирай бонусы. Подойдёт для любителей тактики, прогрессии и лени — всё в одном.
- МОД МЕНЮ
- Валюта никогда не уменьшается
- Разблокировать без рекламы
- Разблокировать X2 Скорость (Необходимо включить во время загрузки игры)
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.