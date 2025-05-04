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Voidmancer Adventure: Idle RPG (Мод меню)

Voidmancer Adventure: Idle RPG (Мод меню) 1.2.0

Магия, тьма и тактика в фэнтезийном авто-RPG с офлайн-наградами
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Версия:
1.2.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Team EK
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 11:19
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 123 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Voidmancer Adventure: Idle RPG — это фэнтезийная RPG с механикой простоя, где ты командуешь магом в битве против наступающих сил тьмы. Бои происходят автоматически, но требуют твоего участия в ключевые моменты: выбирай заклинания, усиливай героя и строй стратегию. Даже в офлайне ты продолжаешь получать добычу и прокачку — игра работает за тебя, пока ты отдыхаешь.


Исследуй мир, открывай новые артефакты и прокачивай навыки. Одна кнопка — и начинается бой, в котором решают комбинации магии и умений. Проходи кампании, усиливай королевство и собирай бонусы. Подойдёт для любителей тактики, прогрессии и лени — всё в одном.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Валюта никогда не уменьшается
  • Разблокировать без рекламы
  • Разблокировать X2 Скорость (Необходимо включить во время загрузки игры)
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Voidmancer Adventure: Idle RPG (Мод меню) v1.2.0 MOD APK

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Скачать Voidmancer Adventure: Idle RPG (Мод меню) 123 Мб Ссылка 2 123 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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