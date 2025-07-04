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ECO inc. Эко стратегия (Мод, Unlocked)

ECO inc. Эко стратегия (Мод, Unlocked) v1.2.330

Спасение планеты в твоих руках где каждая стратегия имеет значение

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Версия:
1.2.330
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
GameFirst
Категория:
Стратегии / Платные
Обновлено:
Сегодня, 01:44
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 142 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

ECO inc. Эко стратегия — это уникальная экологическая игра, в которой ты становишься частью глобального движения по спасению Земли. В роли фонда защиты планеты тебе предстоит разрабатывать и реализовывать экологические инициативы, чтобы стабилизировать экологическую ситуацию и создать устойчивое будущее для цивилизаций. Твоя задача — бороться с такими глобальными проблемами, как изменение климата, загрязнение и истощение ресурсов, и найти пути их решения.


Игровые механики охватывают все аспекты управления: от эффективного использования природных ресурсов до дипломатических переговоров между государствами и организациями. Каждый ход важен, а задания и неожиданные события могут поставить тебя перед серьёзными вызовами, требующими принятия стратегических решений. Ты не только развиваешь навыки в управлении ресурсами, но и вносишь реальный вклад в осведомление людей о важности охраны окружающей среды, ведь успешная игра способствует повышению экологической осведомленности в реальной жизни.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked

Скачать ECO inc. Эко стратегия (Мод, Unlocked) v1.2.330 MOD APK

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Скачать ECO inc. Эко стратегия (Мод, Unlocked) 142 Мб Ссылка 2 142 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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