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Great Big War Game (Мод, Много денег)

Great Big War Game (Мод, Много денег) vr3.2

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Версия:
r3.2
Требования:
Android 2.3.3 и выше
Разработчик:
Rubicon Development
Категория:
Стратегии / Платные
Обновлено:
Сегодня, 16:25
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
939
Описание

Great Big War Game - это игра, которая позволяет вам окунуться в мир тактических сражений, где вы будете командовать армией и разрабатывать стратегии для достижения победы. Игра предоставляет множество уровней и миссий, где вам придется столкнуться с разнообразными вызовами и оппонентами.


В этой игре вы можете выбирать разные юниты и вооружение, чтобы создать мощную армию и разработать оптимальные тактики для каждой ситуации. Будьте готовы к различным боевым условиям, включая сражения в разных местностях и погодных условиях. Great Big War Game также предлагает режим мультиплеера, где вы можете сражаться с друзьями или другими игроками со всего мира. Это добавляет элемент соревнования и позволяет проверить свои стратегические навыки в сражениях с живыми соперниками.


Игра имеет яркую и красочную графику, что делает процесс еще более увлекательным. Great Big War Game подарит вам часы увлекательного развлечения и позволит почувствовать себя настоящим полководцем.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Great Big War Game (Мод, Много денег) vr3.2 MOD APK

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Скачать Great Big War Game (Мод, Много денег) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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