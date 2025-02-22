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Мои деньки в Портии (Встроенный кэш)

Мои деньки в Портии (Встроенный кэш) 1.0.11561

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Версия:
1.0.11561
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Nuverse
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
25 700
Скриншоты
Описание

"Мое время в Портии" представляет собой захватывающую игру, которая позволяет вам начать свой бизнес и стать фермером в романтическом городе Порция. В этой игре вы воплощаете роль молодого человека, стремящегося возродить фабрику своего пропавшего отца. Вам предстоит решать множество проблем, сталкиваясь с различными ироничными ситуациями.


"Мое время в Портии" позволяет вам развивать свои навыки и стать талантливым рабочим, строя собственную производственную базу. Игра предлагает увлекательные задания и возможности для роста вашего бизнеса, а также взаимодействие с разнообразными персонажами в живописном городе Порция.


Отправляйтесь в увлекательное путешествие в "Моем времени в Портии", где вы сможете создать свою ферму, восстановить фабрику и стать успешным предпринимателем. Исследуйте мир игры, развивайтесь и преодолевайте все трудности на пути к достижению своей мечты!


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 Теги темы: Встроенный кэш

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