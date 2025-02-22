"Мое время в Портии" представляет собой захватывающую игру, которая позволяет вам начать свой бизнес и стать фермером в романтическом городе Порция. В этой игре вы воплощаете роль молодого человека, стремящегося возродить фабрику своего пропавшего отца. Вам предстоит решать множество проблем, сталкиваясь с различными ироничными ситуациями.
"Мое время в Портии" позволяет вам развивать свои навыки и стать талантливым рабочим, строя собственную производственную базу. Игра предлагает увлекательные задания и возможности для роста вашего бизнеса, а также взаимодействие с разнообразными персонажами в живописном городе Порция.
Отправляйтесь в увлекательное путешествие в "Моем времени в Портии", где вы сможете создать свою ферму, восстановить фабрику и стать успешным предпринимателем. Исследуйте мир игры, развивайтесь и преодолевайте все трудности на пути к достижению своей мечты!
Установите файлы .apk с помощью Split APKs Installer (SAI)
Скачать Мои деньки в Портии (Встроенный кэш) v1.0.11561 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer