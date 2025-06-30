Age of Sea (Мод Меню) v6.1.0
Выжить в океане смерти — укрепляй плот, сражайся с акулами и возрождай цивилизацию
Ты и твоя семья — последние искры человечества на разбитом плоту среди бескрайнего моря. В Age of Sea каждый день — это борьба за ресурсы: собираешь обломки с затонувших городов, фильтруешь солёную воду и чинить плот, пока на горизонте не появится новая стая акул. Их жёсткие укусы проверяют не только дерево и плотника, но и твою решимость. Ветер разрывает паруса, волны сметают всё на палубе, а ты выживаешь — чтобы завтра начать снова.
Со временем перед тобой встают новые испытания: нападения пиратов на припасы, штормы, что ломают всё до доски, и поиск заброшенных островов, где могут скрываться семена для огорода или уцелевшие технологии. Ты укрепляешь борт, устанавливаешь гарпун и турели, нанимаешь выживших на борт и возрождаешь ремёсла, чтобы дать людям новое начало. Игра без спешки и доната, с акцентом на реиграбельность: каждый апокалипсис — шанс переписать историю человечества.
Меню
Авто Победа
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.