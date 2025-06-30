Описание

Ты и твоя семья — последние искры человечества на разбитом плоту среди бескрайнего моря. В Age of Sea каждый день — это борьба за ресурсы: собираешь обломки с затонувших городов, фильтруешь солёную воду и чинить плот, пока на горизонте не появится новая стая акул. Их жёсткие укусы проверяют не только дерево и плотника, но и твою решимость. Ветер разрывает паруса, волны сметают всё на палубе, а ты выживаешь — чтобы завтра начать снова.





Со временем перед тобой встают новые испытания: нападения пиратов на припасы, штормы, что ломают всё до доски, и поиск заброшенных островов, где могут скрываться семена для огорода или уцелевшие технологии. Ты укрепляешь борт, устанавливаешь гарпун и турели, нанимаешь выживших на борт и возрождаешь ремёсла, чтобы дать людям новое начало. Игра без спешки и доната, с акцентом на реиграбельность: каждый апокалипсис — шанс переписать историю человечества.