android-1.ru / Игры / Стратегии / Age of Sea (Мод Меню)
Age of Sea (Мод Меню)

Age of Sea (Мод Меню) v6.1.0

Выжить в океане смерти — укрепляй плот, сражайся с акулами и возрождай цивилизацию

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
6.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
VENUS PLAY TECHNOLOGY LIMITED
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 13:54
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 655 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Ты и твоя семья — последние искры человечества на разбитом плоту среди бескрайнего моря. В Age of Sea каждый день — это борьба за ресурсы: собираешь обломки с затонувших городов, фильтруешь солёную воду и чинить плот, пока на горизонте не появится новая стая акул. Их жёсткие укусы проверяют не только дерево и плотника, но и твою решимость. Ветер разрывает паруса, волны сметают всё на палубе, а ты выживаешь — чтобы завтра начать снова.


Со временем перед тобой встают новые испытания: нападения пиратов на припасы, штормы, что ломают всё до доски, и поиск заброшенных островов, где могут скрываться семена для огорода или уцелевшие технологии. Ты укрепляешь борт, устанавливаешь гарпун и турели, нанимаешь выживших на борт и возрождаешь ремёсла, чтобы дать людям новое начало. Игра без спешки и доната, с акцентом на реиграбельность: каждый апокалипсис — шанс переписать историю человечества.


Информация о модах

Меню

Авто Победа

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Age of Sea (Мод Меню) v6.1.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Age of Sea (Мод Меню) 655 Мб Ссылка 2 655 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
North War: Island Defense 3D (Мод меню)
North War: Island Defense 3D (Мод меню)
Version: 1.0.0
Lucky Heroes!: Башенная защита (Мод меню)
Lucky Heroes!: Башенная защита (Мод меню)
Version: 1.0.36
Iron Village (Полная версия)
Iron Village (Полная версия)
Version: 1.1.00
Countryball: World 1930 (Мод, Unlocked)
Countryball: World 1930 (Мод, Unlocked)
Version: 0.2.1
What Duck : Defense (Мод, Много денег)
What Duck : Defense (Мод, Много денег)
Version: 1.0.21
Mythic Realms TD (Мод Меню)
Mythic Realms TD (Мод Меню)
Version: 1.0.1
Loadout Warrior (Мод, Много денег)
Loadout Warrior (Мод, Много денег)
Version: 2.1.5
Tavern Legend (Мод, Без рекламы)
Tavern Legend (Мод, Без рекламы)
Version: 0.9.10

Отзывы о Age of Sea (Мод Меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив