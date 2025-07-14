Описание

Pixel Ninja: Storm — это олдскульный 2D-сайд-скроллер с ретро-графикой и боевым драйвом, в котором ты управляешь ловким воителем, рассекающим толпы врагов. Миссия проста — добраться до нужной точки, уничтожая всё, что встанет на пути. Но путь будет непростым: каждая локация — это лабиринт с врагами, платформами, ловушками и сюрпризами. Ты прыгаешь, уклоняешься, кромсаешь мечом и используешь особые приёмы, чтобы выжить и пройти дальше. Управление отзывчивое, так что каждый прыжок — под контролем, каждый удар — точен.





Оружие и способности можно прокачивать, а уровень сложности растёт с каждым новым этапом. Игра подкупает высокой динамикой, чётким ритмом и характерным пиксель-арт стилем. Враги становятся сильнее, появляются боссы, и от тебя требуется не просто реакция, а стратегическое мышление. Забирайся выше, находи скрытые проходы, пробивайся вперёд — и всё это под олдскульный саундтрек. Если ты фанат классических экшенов с современным удобством управления — Pixel Ninja: Storm точно попадёт в цель.