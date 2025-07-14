Pixel Ninja: Storm (Мод, Урон) v1.0.1
Ретро-ниндзя с клинком наперевес мчится сквозь врагов и ловушки
Pixel Ninja: Storm — это олдскульный 2D-сайд-скроллер с ретро-графикой и боевым драйвом, в котором ты управляешь ловким воителем, рассекающим толпы врагов. Миссия проста — добраться до нужной точки, уничтожая всё, что встанет на пути. Но путь будет непростым: каждая локация — это лабиринт с врагами, платформами, ловушками и сюрпризами. Ты прыгаешь, уклоняешься, кромсаешь мечом и используешь особые приёмы, чтобы выжить и пройти дальше. Управление отзывчивое, так что каждый прыжок — под контролем, каждый удар — точен.
Оружие и способности можно прокачивать, а уровень сложности растёт с каждым новым этапом. Игра подкупает высокой динамикой, чётким ритмом и характерным пиксель-арт стилем. Враги становятся сильнее, появляются боссы, и от тебя требуется не просто реакция, а стратегическое мышление. Забирайся выше, находи скрытые проходы, пробивайся вперёд — и всё это под олдскульный саундтрек. Если ты фанат классических экшенов с современным удобством управления — Pixel Ninja: Storm точно попадёт в цель.
Множитель урона и защиты
Скачать Pixel Ninja: Storm (Мод, Урон) v1.0.1 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.