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Pixel Ninja: Storm (Мод, Урон)

Pixel Ninja: Storm (Мод, Урон) v1.0.1

Ретро-ниндзя с клинком наперевес мчится сквозь врагов и ловушки

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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Noor official
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 13:27
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 298 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Описание

Pixel Ninja: Storm — это олдскульный 2D-сайд-скроллер с ретро-графикой и боевым драйвом, в котором ты управляешь ловким воителем, рассекающим толпы врагов. Миссия проста — добраться до нужной точки, уничтожая всё, что встанет на пути. Но путь будет непростым: каждая локация — это лабиринт с врагами, платформами, ловушками и сюрпризами. Ты прыгаешь, уклоняешься, кромсаешь мечом и используешь особые приёмы, чтобы выжить и пройти дальше. Управление отзывчивое, так что каждый прыжок — под контролем, каждый удар — точен.


Оружие и способности можно прокачивать, а уровень сложности растёт с каждым новым этапом. Игра подкупает высокой динамикой, чётким ритмом и характерным пиксель-арт стилем. Враги становятся сильнее, появляются боссы, и от тебя требуется не просто реакция, а стратегическое мышление. Забирайся выше, находи скрытые проходы, пробивайся вперёд — и всё это под олдскульный саундтрек. Если ты фанат классических экшенов с современным удобством управления — Pixel Ninja: Storm точно попадёт в цель.


Информация о модах

Множитель урона и защиты

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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