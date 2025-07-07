Zombie Jam: Idle Fight (Мод Меню) v0.0.4
Пусти мерцающие сферы в бой и наблюдай, как весь мир очищается от нежити
Zombie Jam: Idle Fight — казуальная idle-RPG-выживалка, где волшебный апокалипсис уже бушует. Ты ведёшь отряд отважных воинов через руины, а каждые пять минут вращаешь пузырьковый барабан, чтобы выбросить новую волну сияющих сфер. Они автоматически крушат гниющих зомби, а ты решаешь: улучшить мечника, призвать мага или разблокировать следующую локацию ярмарочным билетиком. Мир качается, будто старая карусель, но победа мерцает за горизонтом.
Бросаясь к порталам, ты открываешь новые зоны: пылающий каньон, ледяное кладбище, радиоактивный парк. За каждую волну капает золото, а эссенция усиливает героев через авто-битвы даже когда экран выключен. Урожай сфер соединяй в мощные комбо, чтобы вызывать штурмовых титанов и взрывать всю линию нежити. Звёздная прокачка добавляет таланты, которые ускоряют добычу оружия и раскрывают редкие артефакты, превращая твою команду в ходячую артиллерию. Запускай приключение прямо сейчас — зомби уже выламывают ворота.
Меню
Увеличить Battle Cash
Скачать Zombie Jam: Idle Fight (Мод Меню) v0.0.4 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.