android-1.ru / Игры / Экшен / Zombie Jam: Idle Fight (Мод Меню)
Zombie Jam: Idle Fight (Мод Меню)

Zombie Jam: Idle Fight (Мод Меню) v0.0.4

Пусти мерцающие сферы в бой и наблюдай, как весь мир очищается от нежити

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Percas Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:46
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание

Zombie Jam: Idle Fight — казуальная idle-RPG-выживалка, где волшебный апокалипсис уже бушует. Ты ведёшь отряд отважных воинов через руины, а каждые пять минут вращаешь пузырьковый барабан, чтобы выбросить новую волну сияющих сфер. Они автоматически крушат гниющих зомби, а ты решаешь: улучшить мечника, призвать мага или разблокировать следующую локацию ярмарочным билетиком. Мир качается, будто старая карусель, но победа мерцает за горизонтом.


Бросаясь к порталам, ты открываешь новые зоны: пылающий каньон, ледяное кладбище, радиоактивный парк. За каждую волну капает золото, а эссенция усиливает героев через авто-битвы даже когда экран выключен. Урожай сфер соединяй в мощные комбо, чтобы вызывать штурмовых титанов и взрывать всю линию нежити. Звёздная прокачка добавляет таланты, которые ускоряют добычу оружия и раскрывают редкие артефакты, превращая твою команду в ходячую артиллерию. Запускай приключение прямо сейчас — зомби уже выламывают ворота.


Информация о модах

Меню

Увеличить Battle Cash

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Zombie Jam: Idle Fight (Мод Меню) v0.0.4 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Zombie Jam: Idle Fight (Мод Меню) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Симулятор охоты 4х4 (Мод, Много денег)
Симулятор охоты 4х4 (Мод, Много денег)
Version: 1.34
PROJECT: PLAYTIME (Мод, Unlocked)
PROJECT: PLAYTIME (Мод, Unlocked)
Version: 0.5.0
Undead waves : zombie shooter (Мод меню)
Undead waves : zombie shooter (Мод меню)
Version: 1.1.1
THE KING OF FIGHTERS '98 UM OL (Мод, Без рекламы)
THE KING OF FIGHTERS '98 UM OL (Мод, Без рекламы)
Version: 1.6.0
GTMI: Indian car&bike drive 3D
GTMI: Indian car&bike drive 3D
Version: 0.7
Блок Фортресс 2 (Мод, много денег)
Блок Фортресс 2 (Мод, много денег)
Version: 1.00.07
Autogun Heroes GO (Мод Меню)
Autogun Heroes GO (Мод Меню)
Version: 1.0.0
Toonsters: Crossing Worlds (Мод, Много кристаллов)
Toonsters: Crossing Worlds (Мод, Много кристаллов)
Version: 0.8.0

Отзывы о Zombie Jam: Idle Fight (Мод Меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив