Описание

Zombie Jam: Idle Fight — казуальная idle-RPG-выживалка, где волшебный апокалипсис уже бушует. Ты ведёшь отряд отважных воинов через руины, а каждые пять минут вращаешь пузырьковый барабан, чтобы выбросить новую волну сияющих сфер. Они автоматически крушат гниющих зомби, а ты решаешь: улучшить мечника, призвать мага или разблокировать следующую локацию ярмарочным билетиком. Мир качается, будто старая карусель, но победа мерцает за горизонтом.





Бросаясь к порталам, ты открываешь новые зоны: пылающий каньон, ледяное кладбище, радиоактивный парк. За каждую волну капает золото, а эссенция усиливает героев через авто-битвы даже когда экран выключен. Урожай сфер соединяй в мощные комбо, чтобы вызывать штурмовых титанов и взрывать всю линию нежити. Звёздная прокачка добавляет таланты, которые ускоряют добычу оружия и раскрывают редкие артефакты, превращая твою команду в ходячую артиллерию. Запускай приключение прямо сейчас — зомби уже выламывают ворота.