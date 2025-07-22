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Together Death - Game Horror

Together Death - Game Horror v1.3

Смертельные прятки с той, кто любит тебя чуть слишком сильно

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Версия:
1.3
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Fauzaniqbal
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 13:35
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Together Death — это хоррор в аниме-стилистике, где ты — сэнпай, запертый в доме с одержимой девушкой. Она улыбается, зовёт по имени... и не отпустит тебя живым. Игровая механика пряток и напряжение в духе яндере-хоррора создают атмосферу, где любовь — смертельна.


Твоя цель проста: не попасться. Ходишь по комнатам, ищешь укрытия, следишь за шагами за дверью. Яндере-гёрл появляется внезапно — с ножом, с криком, с признанием в любви. Дом становится ловушкой, где каждая мелочь важна: скрип полов, свет в коридоре, тайники в шкафах. Постепенно раскрываются дневники, намёки на прошлое и тревожные записи — возможно, вы уже были «вместе». Together Death — это не просто хоррор, а тревожная история одержимости, где убежать от любви почти невозможно. Сможешь ли ты выбраться — или останешься с ней навсегда?


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Together Death - Game Horror 90 Мб Ссылка 2 90 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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