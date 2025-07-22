Описание

Together Death — это хоррор в аниме-стилистике, где ты — сэнпай, запертый в доме с одержимой девушкой. Она улыбается, зовёт по имени... и не отпустит тебя живым. Игровая механика пряток и напряжение в духе яндере-хоррора создают атмосферу, где любовь — смертельна.





Твоя цель проста: не попасться. Ходишь по комнатам, ищешь укрытия, следишь за шагами за дверью. Яндере-гёрл появляется внезапно — с ножом, с криком, с признанием в любви. Дом становится ловушкой, где каждая мелочь важна: скрип полов, свет в коридоре, тайники в шкафах. Постепенно раскрываются дневники, намёки на прошлое и тревожные записи — возможно, вы уже были «вместе». Together Death — это не просто хоррор, а тревожная история одержимости, где убежать от любви почти невозможно. Сможешь ли ты выбраться — или останешься с ней навсегда?