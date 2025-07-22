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Fortzone Battle Royale

Fortzone Battle Royale v1.3

Молниеносные битвы и стройка в буре боевого безумия

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Версия:
1.3
Требования:
Android 8.1
Разработчик:
FeHeGu
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 13:32
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Fortzone Battle Royale — это арена, где скорость важнее прицела, а победа строится буквально твоими руками. Игра вдохновлена духом Fort Nite, но добавляет свои штрихи: мгновенное строительство и реальное PvP-напряжение. Здесь ты не просто стреляешь — ты создаёшь условия для победы в бою каждую секунду.


Жанр — battle royale, сеттинг — техно-остров в штормах хаоса. Твоя 5-минутная петля: падаешь с дрона, лутаешь ресурсы, строишь укрытие, устраняешь угрозы. Каждый матч — новая история: кто-то играет от защиты, кто-то — в раш. На арене десятки игроков, а выживет лишь один. Постепенно ты открываешь скины, инструменты, эмоции, изучаешь повадки соперников. Игра дарит динамику, где одна ошибка — и ты в лобби. Fortzone Battle Royale — отличный повод потренировать реакцию и доказать, кто здесь строитель номер один. Прыгай в матч и покажи класс.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Fortzone Battle Royale 70 Мб Ссылка 2 70 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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