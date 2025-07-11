Описание

Rope Hero: Original — это возвращение к любимой формуле экшена с открытым миром, динамичными миссиями и ностальгической атмосферой. Перед тобой та самая Vice Town: улицы, полные врагов, зомби-арена, трюки с верёвкой и жаркие погони. Игра воссоздаёт оригинальную механику и визуальный стиль без новомодных наворотов — только ты, город и хаос, который ты способен устроить.





Сражайся с бандитами, выполняй задания, исследуй город и заново открой для себя тот самый геймплей, с которого всё началось. Управляй техникой, стреляй, летай, круши и докажи, что даже герой старой школы может держать улицы под контролем. Rope Hero: Original — это не просто экшен, это возвращение к истокам с новыми силами. Пора вспомнить, как всё начиналось — и снова стать легендой Vice Town.