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Rope Hero: Original (Мод, Бесплатные покупки)

Rope Hero: Original (Мод, Бесплатные покупки) v1.0.1

Вернись к истокам героизма: классический Rope Hero снова в открытом городе и бою

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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Naxeex Action & RPG Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Вчера, 23:57
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 117 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

Rope Hero: Original — это возвращение к любимой формуле экшена с открытым миром, динамичными миссиями и ностальгической атмосферой. Перед тобой та самая Vice Town: улицы, полные врагов, зомби-арена, трюки с верёвкой и жаркие погони. Игра воссоздаёт оригинальную механику и визуальный стиль без новомодных наворотов — только ты, город и хаос, который ты способен устроить.


Сражайся с бандитами, выполняй задания, исследуй город и заново открой для себя тот самый геймплей, с которого всё началось. Управляй техникой, стреляй, летай, круши и докажи, что даже герой старой школы может держать улицы под контролем. Rope Hero: Original — это не просто экшен, это возвращение к истокам с новыми силами. Пора вспомнить, как всё начиналось — и снова стать легендой Vice Town.


Информация о модах

Бесплатные покупки

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Скачать Rope Hero: Original (Мод, Бесплатные покупки) 117 Мб Ссылка 2 117 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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