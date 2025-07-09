Описание

Evil War 2: Unleashed — это зрелищный экшен, в котором весь мир охвачен зловещей чумой, превращающей всё живое в монстров, и только ты можешь остановить конец света. В роли могучего воина ты вступаешь в бой с ордами противников, сражаясь на разрушенных улицах, в мрачных замках и других эпических локациях. У каждого уровня — своё испытание, у каждого врага — свой ад. Постепенно ты станешь сильнее, мудрее и яростнее, разблокируя навыки и превращаясь в машину для истребления зла.





Открывай уникальных героев с особыми умениями, прокачивай оружие, броню и способности, используй стратегию и рефлексы, чтобы выжить в неравной войне против зла. Система прогресса щедро награждает активную игру, а каждый бой — это шквал экшена и визуального драйва. Evil War 2: Unleashed не просто игра — это вызов, адреналиновый тест и битва, где ты один против тьмы. Удачи… она тебе пригодится.