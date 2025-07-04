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Undead waves : zombie shooter (Мод меню)

Undead waves : zombie shooter (Мод меню) v1.1.1

В битве с ордами мертвых где каждое оружие решает судьбу

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Версия:
1.1.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Nowe Soft
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 13:57
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 57 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Описание

Undead Waves: Zombie Shooter — это интенсивный экшен-шутер, который бросает тебя прямо в эпицентр зомби-апокалипсиса. Город поглощен хаосом, мертвые восстали, и волны зомби обрушиваются, как смертоносное цунами. В этой игре вы становитесь последней линией обороны человечества, сражаясь с ордами мутированных монстров, взрывными нежитью и воскресшими мертвецами, стремящимися уничтожить все, что осталось от цивилизации.


Каждый момент в Undead Waves может стать последним, когда вы сражаетесь на разрушенных улицах, в темных переулках и заброшенных метро. Перед каждым раундом ты можешь посетить игровой магазин, чтобы подготовиться к битве, закупив оружие, баррикады, гранаты и мины. После уничтожения зомби, твой индикатор ярости заполняется, и, активируя режим ярости, ты удваиваешь свою огневую мощь, превращая себя в настоящего истребителя нежити. С каждым новым уровнем, ты сталкиваешься с всё более быстрыми и опасными волнами врагов, что делает каждый бой еще более интенсивным и требующим быстрой реакции и стратегического планирования.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель атаки
  • Режим Бога
  • Высокий процент выпадения монет из зомби
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Игра входит в подборки:
Зомби игры на Андроид
Зомби игры на Андроид
 Теги темы: Мод меню

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