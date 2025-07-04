Undead waves : zombie shooter (Мод меню) v1.1.1
В битве с ордами мертвых где каждое оружие решает судьбу
Undead Waves: Zombie Shooter — это интенсивный экшен-шутер, который бросает тебя прямо в эпицентр зомби-апокалипсиса. Город поглощен хаосом, мертвые восстали, и волны зомби обрушиваются, как смертоносное цунами. В этой игре вы становитесь последней линией обороны человечества, сражаясь с ордами мутированных монстров, взрывными нежитью и воскресшими мертвецами, стремящимися уничтожить все, что осталось от цивилизации.
Каждый момент в Undead Waves может стать последним, когда вы сражаетесь на разрушенных улицах, в темных переулках и заброшенных метро. Перед каждым раундом ты можешь посетить игровой магазин, чтобы подготовиться к битве, закупив оружие, баррикады, гранаты и мины. После уничтожения зомби, твой индикатор ярости заполняется, и, активируя режим ярости, ты удваиваешь свою огневую мощь, превращая себя в настоящего истребителя нежити. С каждым новым уровнем, ты сталкиваешься с всё более быстрыми и опасными волнами врагов, что делает каждый бой еще более интенсивным и требующим быстрой реакции и стратегического планирования.
- Меню модов
- Множитель атаки
- Режим Бога
- Высокий процент выпадения монет из зомби
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