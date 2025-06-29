Sugar Rush - A Quick Adventure (Мод меню) v4.67.5
Разгоняй сахарную скорость, строй уровни и соревнуйся в мире сладостей
Sugar Rush — аркадный платформер-конфетер, где каждая локация похожа на бесконечную витрину сладостей. Ты врываешься в леденцовый мир, разгоняешь «сахарный форсаж», перепрыгиваешь зефирных слизней, кидаешь жвачковые бомбы, собираешь мармеладные кристаллы и жмёшь спринт, чтобы уложиться в таймер. Каждые пять минут — новая трасса, новый рекорд, новый всплеск адреналина; а впереди маячит портал в ещё более коварную карамельную бездну.
Редактор уровней даёт тебе власть кондитерского божества: рисуй лабиринты из леденцов, ставь капканы из тающих плит и публикуй их одним тапом. Игроки со всех платформ проверят твой замысел, а ты — их, соревнуясь в топ-100, который обновляется каждые 24 ч. За прохождение сложных карт капает XP; откроются реактивные кеды (+15 % к скорости), щит из леденца и редкие скины. Создание собственных трасс работает офлайн, кроссплей PC-iOS-Android держит 60 fps без лагов, донат — только косметика. Скачай, залей сахаром ленту и возвращайся на сезон «Конфетный шторм».
- Меню модов
- Неограниченные пропуски
- Неограниченное количество монет
- Зарабатывайте неограниченное количество драгоценных камней
- Никаких затрат на усиление
- Нет стоимости разблокировки аватара
- Неограниченные жизни
- РЕКЛАМА Удалена
Примечание: Зайдите в магазин и посмотрите рекламный ролик для пропуска его, чтобы получить неограниченный пропуск его. Затем используйте пропуск его, чтобы получить неограниченный монет.
Скачать Sugar Rush - A Quick Adventure (Мод меню) v4.67.5 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
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.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.