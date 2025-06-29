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Sugar Rush - A Quick Adventure (Мод меню)

Sugar Rush - A Quick Adventure (Мод меню) v4.67.5

Разгоняй сахарную скорость, строй уровни и соревнуйся в мире сладостей

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Версия:
4.67.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Branching Factor
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:05
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13
Описание

Sugar Rush — аркадный платформер-конфетер, где каждая локация похожа на бесконечную витрину сладостей. Ты врываешься в леденцовый мир, разгоняешь «сахарный форсаж», перепрыгиваешь зефирных слизней, кидаешь жвачковые бомбы, собираешь мармеладные кристаллы и жмёшь спринт, чтобы уложиться в таймер. Каждые пять минут — новая трасса, новый рекорд, новый всплеск адреналина; а впереди маячит портал в ещё более коварную карамельную бездну.


Редактор уровней даёт тебе власть кондитерского божества: рисуй лабиринты из леденцов, ставь капканы из тающих плит и публикуй их одним тапом. Игроки со всех платформ проверят твой замысел, а ты — их, соревнуясь в топ-100, который обновляется каждые 24 ч. За прохождение сложных карт капает XP; откроются реактивные кеды (+15 % к скорости), щит из леденца и редкие скины. Создание собственных трасс работает офлайн, кроссплей PC-iOS-Android держит 60 fps без лагов, донат — только косметика. Скачай, залей сахаром ленту и возвращайся на сезон «Конфетный шторм».


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченные пропуски
  • Неограниченное количество монет
  • Зарабатывайте неограниченное количество драгоценных камней
  • Никаких затрат на усиление
  • Нет стоимости разблокировки аватара
  • Неограниченные жизни
  • РЕКЛАМА Удалена

Примечание: Зайдите в магазин и посмотрите рекламный ролик для пропуска его, чтобы получить неограниченный пропуск его. Затем используйте пропуск его, чтобы получить неограниченный монет.

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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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