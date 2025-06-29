Описание

Sugar Rush — аркадный платформер-конфетер, где каждая локация похожа на бесконечную витрину сладостей. Ты врываешься в леденцовый мир, разгоняешь «сахарный форсаж», перепрыгиваешь зефирных слизней, кидаешь жвачковые бомбы, собираешь мармеладные кристаллы и жмёшь спринт, чтобы уложиться в таймер. Каждые пять минут — новая трасса, новый рекорд, новый всплеск адреналина; а впереди маячит портал в ещё более коварную карамельную бездну.





Редактор уровней даёт тебе власть кондитерского божества: рисуй лабиринты из леденцов, ставь капканы из тающих плит и публикуй их одним тапом. Игроки со всех платформ проверят твой замысел, а ты — их, соревнуясь в топ-100, который обновляется каждые 24 ч. За прохождение сложных карт капает XP; откроются реактивные кеды (+15 % к скорости), щит из леденца и редкие скины. Создание собственных трасс работает офлайн, кроссплей PC-iOS-Android держит 60 fps без лагов, донат — только косметика. Скачай, залей сахаром ленту и возвращайся на сезон «Конфетный шторм».