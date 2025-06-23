Punch TV: Ultimate Fight Show v2506.09
Взойди на башню чемпионов: 55 бойцов, онлайн-кооператив и честный PvP битвы
Punch TV: Ultimate Fight Show — аркадный файтинг-менеджер, где ты командуешь троицей бойцов и штурмуешь телебашню из 65 раундов. Каждые пять минут сцена меняется: рестлер проводит суплекс, монах швыряет хадоукин, а кибер-танк держит блок до сирены режиссёра. Главное — вовремя переключаться, расходовать заряд на добивание и ловить всплеск рейтинга. Дойдёшь до десятого этажа — продюсер предложит ещё более безумного участника.
Онлайн-часть делится на PvP-арены без pay-to-win и кооп-рейды 3×3. Все 55 бойцов выровнены сервером, а rollback-код держит комбо даже при 90 мс. Между матчами ты нанимаешь тренеров, вкручиваешь новые спецприёмы, фармишь монеты в офлайн-автобое и открываешь сезонные костюмы. Bluetooth-геймпады подключаются мгновенно, облако хранит сейвы, а испытания дня дарят редкие жетоны. Забегай, собирай идеальную троицу и докажи, чьё имя вспыхнет в титрах шоу.
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