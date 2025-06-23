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Punch TV: Ultimate Fight Show

Punch TV: Ultimate Fight Show v2506.09

Взойди на башню чемпионов: 55 бойцов, онлайн-кооператив и честный PvP битвы
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Версия:
2506.09
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Four Fats Limited
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 16:20
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 401 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13
Описание

Punch TV: Ultimate Fight Show — аркадный файтинг-менеджер, где ты командуешь троицей бойцов и штурмуешь телебашню из 65 раундов. Каждые пять минут сцена меняется: рестлер проводит суплекс, монах швыряет хадоукин, а кибер-танк держит блок до сирены режиссёра. Главное — вовремя переключаться, расходовать заряд на добивание и ловить всплеск рейтинга. Дойдёшь до десятого этажа — продюсер предложит ещё более безумного участника.


Онлайн-часть делится на PvP-арены без pay-to-win и кооп-рейды 3×3. Все 55 бойцов выровнены сервером, а rollback-код держит комбо даже при 90 мс. Между матчами ты нанимаешь тренеров, вкручиваешь новые спецприёмы, фармишь монеты в офлайн-автобое и открываешь сезонные костюмы. Bluetooth-геймпады подключаются мгновенно, облако хранит сейвы, а испытания дня дарят редкие жетоны. Забегай, собирай идеальную троицу и докажи, чьё имя вспыхнет в титрах шоу.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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