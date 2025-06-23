Roguero Survivor RPG (Мод Меню) v0.1.0
Держи рельсы: защищай поезд, отбивайся от волн врагов и выживай, с пушками
Ты — единственный защитник на железнодорожной трассе, где за каждым изгибом ждёт новая угроза. В Roguero Survivor RPG твой поезд мчится сквозь руины городов и отдалённые пустоши, где мародёры рвутся в вагоны, а пулемётные турели заливают рельсы огнём. Управляй батареями орудий, перезагружай механизмы и уклоняйся от авиаударов противника. Сохраняй здоровье машиниста и проводи срочные ремонты — без этого ни один вагон не доедет до следующей станции. Здесь нет пауз: волны врагов сменяют друг друга, и только твой расчёт спасёт всех на борту.
После каждой вылазки собирай эпические улучшения: от скоростных снарядов до взрывчатки для расчистки путей и энергощитков, оберегающих цистерны. Процедурная генерация уровней гарантирует неповторимость каждой миссии: меняются ландшафты, возникают новые типы врагов и неудержимые боссы, которых нельзя игнорировать. Планируй расстановку турелей, рассчитывай время апгрейдов и подключай бонусы к выживанию. Каждый забег — шанс учесть ошибки прошлого, укрепить оборону и доказать, что нет героя вернее стрелка у рельс.
Меню модов
Множитель атаки
Много валюты на выигрыш
Валюта никогда не падает
Режим Бога Игрока
Множитель скорости
Примечание : если возникнут проблемы, попробуйте перезапустить или используйте эмулятор.
Скачать Roguero Survivor RPG (Мод Меню) v0.1.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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