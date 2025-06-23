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Roguero Survivor RPG (Мод Меню)

Roguero Survivor RPG (Мод Меню) v0.1.0

Держи рельсы: защищай поезд, отбивайся от волн врагов и выживай, с пушками
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Версия:
0.1.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Mantrick Studios Pvt Ltd
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 15:12
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 47 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17
Описание

Ты — единственный защитник на железнодорожной трассе, где за каждым изгибом ждёт новая угроза. В Roguero Survivor RPG твой поезд мчится сквозь руины городов и отдалённые пустоши, где мародёры рвутся в вагоны, а пулемётные турели заливают рельсы огнём. Управляй батареями орудий, перезагружай механизмы и уклоняйся от авиаударов противника. Сохраняй здоровье машиниста и проводи срочные ремонты — без этого ни один вагон не доедет до следующей станции. Здесь нет пауз: волны врагов сменяют друг друга, и только твой расчёт спасёт всех на борту.


После каждой вылазки собирай эпические улучшения: от скоростных снарядов до взрывчатки для расчистки путей и энергощитков, оберегающих цистерны. Процедурная генерация уровней гарантирует неповторимость каждой миссии: меняются ландшафты, возникают новые типы врагов и неудержимые боссы, которых нельзя игнорировать. Планируй расстановку турелей, рассчитывай время апгрейдов и подключай бонусы к выживанию. Каждый забег — шанс учесть ошибки прошлого, укрепить оборону и доказать, что нет героя вернее стрелка у рельс.


Информация о модах

Меню модов

Множитель атаки

Много валюты на выигрыш

Валюта никогда не падает

Режим Бога Игрока

Множитель скорости

Примечание : если возникнут проблемы, попробуйте перезапустить или используйте эмулятор.

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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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