Broken Dawn II HD - это игра, которая не оставляет равнодушным ни одного поклонника апокалиптических приключений. Ее суть заключается в захватывающем виртуальном мире, где выживание становится решающим фактором. Этот римейк с высоким разрешением приносит настоящий кайф благодаря потрясающей графике и захватывающему действию.





Основная фишка Broken Dawn II HD - его визуальное исполнение. Усовершенствованные текстуры и динамическое освещение делают игру привлекательной для глаз и позволяют использовать всю мощь современных устройств. Графика в этой игре - настоящее произведение искусства, способное соревноваться с лучшими компьютерными играми.