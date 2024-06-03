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Broken Dawn II HD (Мод, Много денег)

Broken Dawn II HD (Мод, Много денег) 1.7.7

Римейк с высоким разрешением и захватывающим действием
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hummingbird Mobile Games
Версия:
1.7.7
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 63 Мб
id приложения:
com.dawn.gp.dh
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
216

Broken Dawn II HD - это игра, которая не оставляет равнодушным ни одного поклонника апокалиптических приключений. Ее суть заключается в захватывающем виртуальном мире, где выживание становится решающим фактором. Этот римейк с высоким разрешением приносит настоящий кайф благодаря потрясающей графике и захватывающему действию. 


Основная фишка Broken Dawn II HD - его визуальное исполнение. Усовершенствованные текстуры и динамическое освещение делают игру привлекательной для глаз и позволяют использовать всю мощь современных устройств. Графика в этой игре - настоящее произведение искусства, способное соревноваться с лучшими компьютерными играми.


Скриншоты

Информация о модах
  • Ваши деньги увеличиваются по мере того, как вы тратите их в игре.
  • Количество Алмазов, которые вы тратите в игре, увеличивается.
  • Количество драгоценных камней в игре увеличивается по мере того, как вы их тратите.
 Теги темы: Много денег

Скачать Broken Dawn II HD (Мод, Много денег) 1.7.7 взлом

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Скачать Broken Dawn II HD (Мод, Много денег)
63 Мб
Ссылка 2
63 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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