Broken Dawn II HD (Мод, Много денег) 1.7.7
Римейк с высоким разрешением и захватывающим действием
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Версия:
1.7.7
Обновлено:
Вчера, 11:07
Возраст:
Требуется места:
≈ 63 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
216
Broken Dawn II HD - это игра, которая не оставляет равнодушным ни одного поклонника апокалиптических приключений. Ее суть заключается в захватывающем виртуальном мире, где выживание становится решающим фактором. Этот римейк с высоким разрешением приносит настоящий кайф благодаря потрясающей графике и захватывающему действию.
Основная фишка Broken Dawn II HD - его визуальное исполнение. Усовершенствованные текстуры и динамическое освещение делают игру привлекательной для глаз и позволяют использовать всю мощь современных устройств. Графика в этой игре - настоящее произведение искусства, способное соревноваться с лучшими компьютерными играми.
Информация о модах
- Ваши деньги увеличиваются по мере того, как вы тратите их в игре.
- Количество Алмазов, которые вы тратите в игре, увеличивается.
- Количество драгоценных камней в игре увеличивается по мере того, как вы их тратите.
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