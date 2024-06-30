android-1.ru / Игры / Экшен / Death Crow : dc idle RPG (Мод меню)
Death Crow : dc idle RPG (Мод меню)

Death Crow : dc idle RPG (Мод меню) 1.8.4

0
0
Скачать (238 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
1.8.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
무지개토끼
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 238 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
166

Death Crow: DC Idle RPG — это захватывающая ролевая игра с элементами чёрного юмора, где игроки становятся стажёрами в мире загробной жизни, аспирантами на должность жнеца. В этом мире, переполненном из-за войн, голода и болезней, система распределения душ переживает настоящий коллапс, а неупокоенные души вызывают всё больше хаоса.


Игроки окажутся в центре событий загробного мира, где армия мёртвых начинает бунтовать, требуя справедливости и порядка. Ваша задача — с помощью различных магических и боевых навыков управлять этим хаосом и восстановить баланс. Вы будете сражаться с восставшими душами, применяя разрушительные способности, чтобы защитить мир живых и мир мёртвых.


Каждая успешно выполненная миссия и перевыполненный рабочий план приносят игрокам награды и улучшения, которые помогут стать лучшим жнецом в загробном мире. Насладитесь динамичными битвами, стратегическим геймплеем и сюжетными поворотами в этой увлекательной ролевой игре.


Скриншоты

Информация о модах

МЕНЮ МОДОВ

Режим бога

Неограниченная валюта

 Теги темы: Мод меню

Скачать Death Crow : dc idle RPG (Мод меню) 1.8.4 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Death Crow : dc idle RPG (Мод меню) 238 Мб Ссылка 2 238 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Broken Dawn:Tempest HD (Мод, Много денег)
Broken Dawn:Tempest HD (Мод, Много денег)
Версия: 1.6.3
Starfighter Showdown (Полная версия)
Starfighter Showdown (Полная версия)
Версия: 2.0.0
Squad Busters (Полная версия)
Squad Busters (Полная версия)
Версия: 31999015
Atomic Fighter Bomber Pro (Полная версия)
Atomic Fighter Bomber Pro (Полная версия)
Версия: 1.20
Warfare 1942 шутер (Полная версия)
Warfare 1942 шутер (Полная версия)
Версия: 0.9.1
Goddess Archer (Мод, Много денег)
Goddess Archer (Мод, Много денег)
Версия: 1.11
Огнестрел: 3D-Стрельба FPS (Мод, Много денег)
Огнестрел: 3D-Стрельба FPS (Мод, Много денег)
Версия: 2.0
I'm Hungry Alien (Мод, без рекламы)
I'm Hungry Alien (Мод, без рекламы)
Версия: 861

Отзывы о Death Crow : dc idle RPG (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив