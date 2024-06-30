Death Crow: DC Idle RPG — это захватывающая ролевая игра с элементами чёрного юмора, где игроки становятся стажёрами в мире загробной жизни, аспирантами на должность жнеца. В этом мире, переполненном из-за войн, голода и болезней, система распределения душ переживает настоящий коллапс, а неупокоенные души вызывают всё больше хаоса.





Игроки окажутся в центре событий загробного мира, где армия мёртвых начинает бунтовать, требуя справедливости и порядка. Ваша задача — с помощью различных магических и боевых навыков управлять этим хаосом и восстановить баланс. Вы будете сражаться с восставшими душами, применяя разрушительные способности, чтобы защитить мир живых и мир мёртвых.





Каждая успешно выполненная миссия и перевыполненный рабочий план приносят игрокам награды и улучшения, которые помогут стать лучшим жнецом в загробном мире. Насладитесь динамичными битвами, стратегическим геймплеем и сюжетными поворотами в этой увлекательной ролевой игре.