Стрельба – один из игровых стилей, который получает особую популярность у большого количества любителей мобильных игр. Одна из самых привлекательных тем, которые могут развивать стрелялки, — это появление и распространение зомби. Если вы также один из тех, кто любит этот игровой жанр и тему, Zombie.io — Potato Shooting станет идеальным выбором, который вы не должны пропустить. Игроки возьмут на себя роль очаровательных картофелин и начнут свой путь борьбы с зомби.





Чтобы предоставить игрокам максимально привлекательные впечатления от стрельбы, важную роль будет играть контекст игры. Игра откроется историей о картофеле в космосе и о том, как они увидят, что их такие же друзья на Земле сталкиваются с большой опасностью. Земля сталкивается с трудностями, когда эпидемия зомби быстро распространяется и они становятся большими волнами, атакующими человечество. Игрокам предстоит взять на себя роль очаровательной и чрезвычайно веселой инопланетной картошки, чтобы сражаться с зомби.