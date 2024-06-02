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Zombie.io - Potato Shooting (Мод Меню)

Zombie.io - Potato Shooting (Мод Меню) 1.5.6

3
7
Скачать (256 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Joy Nice Games
Версия:
1.5.6
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 256 Мб
id приложения:
com.mrtgd.an.netfun
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
3 741

Стрельба – один из игровых стилей, который получает особую популярность у большого количества любителей мобильных игр. Одна из самых привлекательных тем, которые могут развивать стрелялки, — это появление и распространение зомби. Если вы также один из тех, кто любит этот игровой жанр и тему, Zombie.io — Potato Shooting станет идеальным выбором, который вы не должны пропустить. Игроки возьмут на себя роль очаровательных картофелин и начнут свой путь борьбы с зомби.


Чтобы предоставить игрокам максимально привлекательные впечатления от стрельбы, важную роль будет играть контекст игры. Игра откроется историей о картофеле в космосе и о том, как они увидят, что их такие же друзья на Земле сталкиваются с большой опасностью. Земля сталкивается с трудностями, когда эпидемия зомби быстро распространяется и они становятся большими волнами, атакующими человечество. Игрокам предстоит взять на себя роль очаровательной и чрезвычайно веселой инопланетной картошки, чтобы сражаться с зомби.


Скриншоты

Информация о модах

МЕНЮ МОДОВ

Боевая скорость X4

 Теги темы: Мод меню

Скачать Zombie.io - Potato Shooting (Мод Меню) 1.5.6 взлом

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Скачать Zombie.io - Potato Shooting (Мод Меню)
256 Мб
Ссылка 2
256 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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