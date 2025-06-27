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Dark Plagues: Survival War (Мод, Много денег)

Dark Plagues: Survival War (Мод, Много денег) v1.0.1

Построй убежище, отбей волны мутантов и раскрой тайну новой чумы

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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Metuca Studio
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 13:40
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 111 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Описание

Dark Plagues: Survival War — пошаговая стратегия-выживалка, где пандемия стёрла города до тлеющих кострищ, а притихшие шоссе гулко отдают шаги заражённых. Первые минуты бросают тебя в руины склада: с пола собираешь доски, ставишь стены, назначаешь двух спасённых инженеров чинить генератор и уже слышишь шорох за воротами. Каждые пять игровых часов нужно решать, кого отправить на вылазку за антибиотиками, а кого оставить караулить пулемётную вышку. Один неверный приказ, и рой мутантов проламывает периметр, заражая часть персонала — потери снижут мораль, а без морального стимула производство патронов встанет. Заполняй склад, туши пожары, укрепляй объекты — базовая петля проста, но держит в напряжении, потому что ночь приносит новые штаммы, а дым от дальнего лагеря намекает: кто-то другой тоже борется за жизнь.


Во второй фазе открывается глобальная карта и система альянсы: соседняя колония предлагает обмен топлива на хлеб, но потребует твою разведгруппу для зачистки тоннеля. Ты решаешь — подписать пакт, рискнув людьми ради долгой выгоды, или остаться в одиночках и готовить миномёты к осаде. Любое действие вли­яет на репутацию: высокая — открывает редкие схемы турелей, низкая — вызывает набеги мародёров. В походах важны не только автоматы, но и геигена: фильтры воздуха, дозиметр, паузы для санации бронепластин. Побочные квесты раскрывают архивы института, изучавшего возбудителя чумы, и постепенно склады­ва­ют мрачную мозаику о том, кто запустил инфекцию. Вариативный финал зависит от того, сумеешь ли ты одновременно удержать поселение, сохранить человечность и включить передатчик, который соберёт последних выживших к твоему очагу.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Dark Plagues: Survival War (Мод, Много денег) v1.0.1 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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