Dark Plagues: Survival War (Мод, Много денег) v1.0.1
Построй убежище, отбей волны мутантов и раскрой тайну новой чумы
Dark Plagues: Survival War — пошаговая стратегия-выживалка, где пандемия стёрла города до тлеющих кострищ, а притихшие шоссе гулко отдают шаги заражённых. Первые минуты бросают тебя в руины склада: с пола собираешь доски, ставишь стены, назначаешь двух спасённых инженеров чинить генератор и уже слышишь шорох за воротами. Каждые пять игровых часов нужно решать, кого отправить на вылазку за антибиотиками, а кого оставить караулить пулемётную вышку. Один неверный приказ, и рой мутантов проламывает периметр, заражая часть персонала — потери снижут мораль, а без морального стимула производство патронов встанет. Заполняй склад, туши пожары, укрепляй объекты — базовая петля проста, но держит в напряжении, потому что ночь приносит новые штаммы, а дым от дальнего лагеря намекает: кто-то другой тоже борется за жизнь.
Во второй фазе открывается глобальная карта и система альянсы: соседняя колония предлагает обмен топлива на хлеб, но потребует твою разведгруппу для зачистки тоннеля. Ты решаешь — подписать пакт, рискнув людьми ради долгой выгоды, или остаться в одиночках и готовить миномёты к осаде. Любое действие влияет на репутацию: высокая — открывает редкие схемы турелей, низкая — вызывает набеги мародёров. В походах важны не только автоматы, но и геигена: фильтры воздуха, дозиметр, паузы для санации бронепластин. Побочные квесты раскрывают архивы института, изучавшего возбудителя чумы, и постепенно складывают мрачную мозаику о том, кто запустил инфекцию. Вариативный финал зависит от того, сумеешь ли ты одновременно удержать поселение, сохранить человечность и включить передатчик, который соберёт последних выживших к твоему очагу.
Много денег
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