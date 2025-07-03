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THE KING OF FIGHTERS '98 UM OL (Мод, Без рекламы)

THE KING OF FIGHTERS '98 UM OL (Мод, Без рекламы) v1.6.0

Нескончаемая битва на улицах где лучшие бойцы схватятся за титул

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Версия:
1.6.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
RATING GAME
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:21
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 107 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание

THE KING OF FIGHTERS '98 UM OL приглашает тебя в мир уличных боевых искусств, где встречаются не только знаменитые бойцы KOF, такие как Кё Кусанаги, Иори Ягами и Май Ширануи, но и герои классических серий Fatal Fury, Art of Fighting, а также персонажи культовой игры Samurai Shodown, включая Хаомару, Укё Тачибану и Накоруру. Воссозданные до мельчайших деталей уличные сцены, звуки, специальные приемы и голоса персонажей дарят игрокам уникальную атмосферу, где каждый бой — это напряжённое сражение до последнего удара.


В новой системе «Улица драки» тебя ждет абсолютно новый режим, отличающийся от привычного PVP. Ты сможешь собрать свою команду из лучших бойцов, создавать этапы и бросать вызов другим игрокам, а также усиливать персонажей с помощью механики гачи. Зарабатывай очки чести, стремись к вершинам рейтинга и становись частью Зала славы, чтобы заявить о себе как о настоящем Короле бойцов. В этой игре каждый бой может стать решающим!


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 Теги темы: Без рекламы

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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