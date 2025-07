Описание

THE KING OF FIGHTERS '98 UM OL приглашает тебя в мир уличных боевых искусств, где встречаются не только знаменитые бойцы KOF, такие как Кё Кусанаги, Иори Ягами и Май Ширануи, но и герои классических серий Fatal Fury, Art of Fighting, а также персонажи культовой игры Samurai Shodown, включая Хаомару, Укё Тачибану и Накоруру. Воссозданные до мельчайших деталей уличные сцены, звуки, специальные приемы и голоса персонажей дарят игрокам уникальную атмосферу, где каждый бой — это напряжённое сражение до последнего удара.





В новой системе «Улица драки» тебя ждет абсолютно новый режим, отличающийся от привычного PVP. Ты сможешь собрать свою команду из лучших бойцов, создавать этапы и бросать вызов другим игрокам, а также усиливать персонажей с помощью механики гачи. Зарабатывай очки чести, стремись к вершинам рейтинга и становись частью Зала славы, чтобы заявить о себе как о настоящем Короле бойцов. В этой игре каждый бой может стать решающим!