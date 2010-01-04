NERF: Superblast (Мод, Много патронов) - Самое популярное в мире оружие NERF… NERF!®

Чувствуешь себя авантюристом? Хотите соревноваться на арене, которая соперничает с реальным миром? Тогда это NERF для вас! Вдохновленная THE ROAD, Extreme Sports и такими видеоиграми, как LEGION, эта игра позволит вам почувствовать себя профессионалом. Вы можете взрывать своих друзей практически где угодно, на любой плоской поверхности… кроме, может быть, бассейна или пляжа.





Прорывные технологии еще никогда не доставляли столько удовольствия! Это игра разрушительной силы! Используя новую крутую технологию под названием Rezort™, вы можете пробиваться через самые разные арены — от огромных городов до маленьких городков — и взрывать своих противников бластерами NERF — подойдет любой бластер.