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NERF: Superblast (Мод, Много патронов)

NERF: Superblast (Мод, Много патронов) 1.13.0

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2
Скачать (362 Мб)
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Версия:
1.13.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Nitro Games Oyj
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 362 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 398

NERF: Superblast (Мод, Много патронов) - Самое популярное в мире оружие NERF… NERF!®

Чувствуешь себя авантюристом? Хотите соревноваться на арене, которая соперничает с реальным миром? Тогда это NERF для вас! Вдохновленная THE ROAD, Extreme Sports и такими видеоиграми, как LEGION, эта игра позволит вам почувствовать себя профессионалом. Вы можете взрывать своих друзей практически где угодно, на любой плоской поверхности… кроме, может быть, бассейна или пляжа.


Прорывные технологии еще никогда не доставляли столько удовольствия! Это игра разрушительной силы! Используя новую крутую технологию под названием Rezort™, вы можете пробиваться через самые разные арены — от огромных городов до маленьких городков — и взрывать своих противников бластерами NERF — подойдет любой бластер.


Скриншоты

Информация о модах

Быстрая перезарядка, неограниченные боеприпасы

 Теги темы: Много патронов

Скачать NERF: Superblast (Мод, Много патронов) 1.13.0 взлом

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Скачать NERF: Superblast (Мод, Много патронов) 362 Мб Ссылка 2 362 Мб

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