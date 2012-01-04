Описание

Tank Combat: War Battle (Мод, Много денег) — это танковый экшен с боковой прокруткой, в котором игроки не носят обычные модели тяжелой бронетехники. В их распоряжении постепенно развиваются чудовищные колоссы. Вы можете менять им не только вооружение, но и трансформировать систему защиты, добавлять специальные устройства и превращать их в настоящего танкового мастера.





Никаких скучных танков! Игра представлена в двух жанрах: в реальном времени и в жанре экшн/ролевая игра/защита башни. Это удивительный платформер, в котором каждый аспект был разработан, чтобы завоевать сердца игроков по всему миру. Обманывайте вражеские танки, поражая все остальные танки из своих артиллерийских пулеметов, в то же время контролируя движения танков и целясь в определенном ограниченном диапазоне. Уничтожайте врагов, как никто раньше, используя инновационную тактику Tank Combat, основанную на поведении каждой машины. Будьте готовы к напряженной войне!