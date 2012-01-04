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Tank Combat: War Battle (Мод, Много денег)

Tank Combat: War Battle (Мод, Много денег) 4.1.12

108
12
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Версия:
4.1.12
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
XGame Global
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 67 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17 763
Скриншоты
Описание

Tank Combat: War Battle (Мод, Много денег) — это танковый экшен с боковой прокруткой, в котором игроки не носят обычные модели тяжелой бронетехники. В их распоряжении постепенно развиваются чудовищные колоссы. Вы можете менять им не только вооружение, но и трансформировать систему защиты, добавлять специальные устройства и превращать их в настоящего танкового мастера.


Никаких скучных танков! Игра представлена в двух жанрах: в реальном времени и в жанре экшн/ролевая игра/защита башни. Это удивительный платформер, в котором каждый аспект был разработан, чтобы завоевать сердца игроков по всему миру. Обманывайте вражеские танки, поражая все остальные танки из своих артиллерийских пулеметов, в то же время контролируя движения танков и целясь в определенном ограниченном диапазоне. Уничтожайте врагов, как никто раньше, используя инновационную тактику Tank Combat, основанную на поведении каждой машины. Будьте готовы к напряженной войне!


Информация о модах

МОД 1

  • РЕЖИМ БОГА
  • 1 ХИТ

МОД 2

  • Бесконечные деньги
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 Теги темы: Много денег

Скачать Tank Combat: War Battle (Мод, Много денег) v4.1.12 MOD APK

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Скачать Tank Combat: War Battle (Мод, Много денег) 67 Мб Ссылка 2 67 Мб

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