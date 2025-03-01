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Spider Man 3

Spider Man 3 0.1

Почувствуйте себя настоящим супергероем в захватывающих битвах за город
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
22 Technologies
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 271 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Spider Man 3 — это эпическое приключение, в котором вы сможете полностью погрузиться в роль легендарного Человека-паука и дать отпор безжалостным преступникам, наводнившим город. Независимо от того, предпочитаете ли вы классического Питера Паркера или восходящую звезду Майлза Моралеса, вам предстоит использовать все свои супергеройские способности, чтобы вернуть городу спокойствие. Исследуйте мегаполис, используйте паутину для передвижения и бросайте вызов могущественным противникам, чтобы доказать, что именно вы — герой, в котором нуждаются жители.


Игровой процесс в Spider Man 3 не даст вам заскучать ни на минуту. Вам предстоит проявить быструю реакцию и стратегическое мышление, сражаясь с волнами врагов и их могущественными лидерами. Используйте свои уникальные способности, такие как стрельба паутиной и акробатические приёмы, чтобы побеждать даже самых опасных противников. Город ждёт своего героя — пришло ваше время проявить себя и восстановить справедливость на улицах!


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 Теги темы: оригинал

Скачать Spider Man 3 v0.1 MOD APK

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