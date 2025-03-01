Описание

В Hopper’s Hotel вы играете за Джейми, который возвращается в заброшенный отель, когда-то принадлежавший его пропавшему отцу. Спустя много лет после закрытия заведения, Джейми намерен выяснить правду о прошлом, однако все оказывается не так, как он ожидал. Одиннадцать знаменитых талисманов отеля ожили, превращая каждую комнату в арену для неожиданностей и опасностей, и теперь ваша задача – пробираться через коридоры, избегая монстров и раскрывая загадки, чтобы найти хоть какие-то зацепки о судьбе отца.





Каждый уголок отеля скрывает свои тайны: что послужило причиной его закрытия, почему талисманы вернулись к жизни и что же случилось с вашим отцом? Отправляйтесь в это увлекательное и мрачное приключение, где каждое решение приближает вас к разгадке древних секретов и семейных тайн. Hopper’s Hotel предлагает насыщенный сюжет, атмосферную графику и множество испытаний, которые заставят вас пересмотреть прошлое и изменить будущее.