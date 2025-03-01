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Hopper’s Hotel

Hopper’s Hotel 1.0.0

Погрузитесь в таинственный мир старинного отеля и разгадок семейных тайн
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
SNIker
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 389 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

В Hopper’s Hotel вы играете за Джейми, который возвращается в заброшенный отель, когда-то принадлежавший его пропавшему отцу. Спустя много лет после закрытия заведения, Джейми намерен выяснить правду о прошлом, однако все оказывается не так, как он ожидал. Одиннадцать знаменитых талисманов отеля ожили, превращая каждую комнату в арену для неожиданностей и опасностей, и теперь ваша задача – пробираться через коридоры, избегая монстров и раскрывая загадки, чтобы найти хоть какие-то зацепки о судьбе отца.


Каждый уголок отеля скрывает свои тайны: что послужило причиной его закрытия, почему талисманы вернулись к жизни и что же случилось с вашим отцом? Отправляйтесь в это увлекательное и мрачное приключение, где каждое решение приближает вас к разгадке древних секретов и семейных тайн. Hopper’s Hotel предлагает насыщенный сюжет, атмосферную графику и множество испытаний, которые заставят вас пересмотреть прошлое и изменить будущее.


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