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Riot Z (Мод, Без рекламы)

Riot Z (Мод, Без рекламы) 0.3.8

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Версия:
0.3.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Yso Corp
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 63 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
459

У вас достаточно аппетита, чтобы устроить абсолютный хаос и съесть все на своем пути? Не нужно искать дальше, вас ждет Riot Z - безумно веселая io-игра, которая поднимает планку зомби-апокалипсиса на новый уровень. В этой игре вы воплощаете правителя ходячих мертвецов, и ваша цель - заразить как можно больше людей. Однако будьте бдительны; у вас нет своей армии. Чтобы увеличить свою силу, вам нужно систематически преобразовывать и нападать на небольшие группы людей. Добро пожаловать в зомби-апокалипсис, какого вы еще не видели!


Riot Z предлагает непревзойденное веселье и безумие. Вы погрузитесь в захватывающий мир, где вашей целью является сбор наибольшего числа последователей и создание собственной армии зомби. Играя против других игроков, вы соревнуетесь за территорию и ресурсы, чтобы укрепить свою позицию в этой новой реальности. Каждый успех в Riot Z открывает новые возможности и приводит к росту вашей зомби-империи. Улучшайте свои навыки, совершенствуйте свои стратегии и докажите, что вы достойны быть королем зомби. Примите вызов и покажите, кто здесь главный. Готовы ли вы к безумной эпидемии и зомби-беспределу?



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Скачать Riot Z (Мод, Без рекламы) 0.3.8 взлом

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Скачать Riot Z (Мод, Без рекламы) 63 Мб Ссылка 2 63 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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