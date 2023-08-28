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Touhou Madouroku (Мод меню)

Touhou Madouroku (Мод меню) 6.46

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Версия:
6.46
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
しろ
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 178 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 688

Touhou Madouroku — это яркая и увлекательная анимационная игра с простыми методами управления. Вы можете стать умным игроком, если всегда будете знать, как узнать информацию о каждом персонаже и ноу-хау, чтобы решить каждую задачу наилучшим образом. Придя сюда, вы расширитесь и откроете для себя необычайно другую и новую игровую сцену, вызывающую волнение и глубокое впечатление у каждого игрока.


Приходя в Touhou Madouroku, у игроков будет возможность познакомиться с милыми и умными героями мультфильмов, а также пройти вместе с ними испытания. У каждого персонажа свой характер, поэтому вам нужно регулярно учиться и общаться с ними, чтобы получать больше личной информации, которой они делятся. Кроме того, все они нарисованы талантливыми дизайнерами; их изображения прекрасны и имеют уникальные цвета, что вызывает восторг и восхищение у многих игроков.



Скриншоты

Информация о модах

  • Мод Меню
  • Режим бога
  • Разблокируйте этапы, не потребляя ключей
  • Повышенная совместимость с Android. Мод может работать в средах, в которых оригинальный apk не работает.
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Скачать Touhou Madouroku (Мод меню) 178 Мб Ссылка 2 178 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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