Monster Life (Мод, Без рекламы) 0.5.7
Версия:
0.5.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Yso Corp
Обновлено:
Сегодня, 19:06
Возраст:
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 706
Monster Life (Мод, Без рекламы) - выберите одного из десятков монстров с уникальными способностями и сразитесь с другими в захватывающих PvP-сражениях. С захватывающими наградами и уровнями, чтобы прогрессировать, вы можете стать непревзойденным мастером монстров. Испытайте свои стратегии, настройте свою команду и отправляйтесь в полномасштабную битву.
Стать частью невероятного мира с монстрами разных видов, раскрыть их уникальные способности и сделать их непобедимыми. Создавайте прочные связи между своими монстрами и повышайте их уровень с помощью захватывающих наград. Составляйте мощные комбинации отрядов и доминируйте на арене!
Информация о модах
Зарабатывайте награды, не просматривая рекламу.
Скачать Monster Life (Мод, Без рекламы) 0.5.7 взлом
Скачать из Google Play
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство