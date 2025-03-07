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Gold Hand (Мод, Много золота)

Gold Hand (Мод, Много золота) 0.3.1

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Версия:
0.3.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Yso Corp
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 142
Скриншоты
Описание

Не пора ли вам освободить своего внутреннего суперзлодея? В игре Gold Hand вы примете роль беспощадного преступника с фиолетовой кожей. Однако есть одна запутанность — ваши враги представлены героическими героями! Они намерены победить вас, но вы сможете представить им жестокую битву, если наденете знаменитую перчатку "Золотая рука".


Готовьтесь нанести своим врагам серьезный удар, используя разнообразные способности, связанные с камнями, которые позволяют изменять реальность, пространство, силу, время, душу и смерть. Пришло время дать этим героям самые сложные и захватывающие вызовы. Исследуйте уникальные элементы, которые делают Gold Hand игрой, требующей настоящего мастерства для освоения.


Возьмите на себя роль злодея и покажите всем вашу мощь и хитрость. Преодолейте препятствия, применяйте стратегию и разработайте тактику, которая позволит вам покорить мир Gold Hand. Готовьтесь к самому захватывающему приключению вашей жизни, где каждое решение имеет значение и каждая победа становится более сладкой, зная, что вы противостоите героям. Углубитесь в заветные аспекты Gold Hand, которые делают эту игру самой вызововой и увлекательной. Раскройте свой потенциал зла и станьте настоящим господином мира Gold Hand!


Информация о модах
  • Неограниченное количество монет
  • Разблокировать все перчатки
  • Удаленные объявления
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 Теги темы: Много золота

Скачать Gold Hand (Мод, Много золота) v0.3.1 MOD APK

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Скачать Gold Hand (Мод, Много золота) 58 Мб Ссылка 2 58 Мб

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