Описание

Войдите в мир юрского периода Dino Crowd, где наши любимые доисторические животные играют главные роли. Игроки в этой захватывающей игре ведут стадо динозавров в ожесточенные конфликты и стратегические завоевания. Эта игра быстро поднялась на вершину хит-парадов благодаря инновационному дизайну и увлекательному игровому процессу. Давайте окунемся в интригующий мир Dino Crowd и узнаем, что делает его таким привлекательным.





Возможность командовать стадом могущественных динозавров — главная фишка этой игры. Кто бы не хотел командовать армией этих почтенных зверей? Вы можете ожидать самых разных динозавров, от свирепого тираннозавра до быстрых велоцирапторов. Стратегическая глубина игры увеличивается, потому что у каждого динозавра есть свой набор сильных и слабых сторон. Dino Crowd обслуживает любого потенциального генерала-динозавра, независимо от того, предпочитают ли они превосходящую силу или более изощренные стратегии.