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Glove Power (Мод, Все герои)

Glove Power (Мод, Все герои) 0.6.0

2
0
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Yso Corp
Версия:
0.6.0
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 55 Мб
id приложения:
com.YsoCorp.GlovePower
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
921

Glove Power захватила игровую индустрию благодаря потрясающим визуальным эффектам, ярким цветам и захватывающим впечатлениям. Захватывающее дополнение к каталогу YsoCorp, игра быстро переосмысливает то, что значит быть одновременно захватывающей и интересной, убедительно доказывая свою позицию любимого хобби каждого игрока.


Glove Power — это не просто визуальный праздник для геймеров, это захватывающее приключение, которое не оставит их равнодушными. Данные из Google Play подтверждают растущую популярность игры. С более чем миллионом загрузок и респектабельным рейтингом 4,3 звезды из более чем пяти тысяч обзоров очевидно, что игра хорошо принята. Кроме того, более 80% этих людей дали ему оценку четыре или пять звезд, что ясно указывает на отличное качество предоставляемых услуг. Несмотря на новизну игры, в ней уже много активных пользователей, которые впечатляют даже самых опытных геймдизайнеров.


Фантастическая вселенная, по которой путешествует наш герой, была разработана с любовью и доставляет визуальное удовольствие. Динамичная цветовая палитра игры и великолепные 3D-визуальные эффекты выделяют ее. Как будто на вашем экране разгорелась вечеринка с красками между Моне, Дали и Пикассо. Визуальные эффекты не только четкие и четкие, но и визуально приятные. Вы правильно прочитали; эта игра настолько аппетитно выглядит, что вы практически чувствуете ее запах.


Скриншоты

Информация о модах

Разблокированы все персонажи

Скачать Glove Power (Мод, Все герои) 0.6.0 взлом

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Скачать Glove Power (Мод, Все герои)
55 Мб
Ссылка 2
55 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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