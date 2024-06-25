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Ninja Escape (Мод, Все герои)

Ninja Escape (Мод, Все герои) 0.6.1

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Версия:
0.6.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Yso Corp
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 706

Ниндзя всегда ассоциировались с тайной, молчаливостью и способностью скрыться в тени. Однако в виртуальном мире вы можете погрузиться в игру под названием Ninja Escape на своем мобильном устройстве и вместо скрытности стремиться к финишу с максимальной скоростью. Эта захватывающая игра завоевала сердца миллионов игроков по всему миру благодаря своей комбинации волнения, адреналина и конкурентного духа, упакованных в простом формате. В этой реальности навык, быстрое принятие решений и неутолимое желание победить важнее для ниндзя, чем меткость звезд и тайные удары.


В Ninja Escape вас ждет серия захватывающих испытаний и уровней. Вам предстоит преодолевать преграды, прыгать через пропасти, сражаться с противниками и достигать финишной черты с наилучшим временем. Каждый уровень представляет новые вызовы и сложности, требующие от вас точных прыжков, быстрых реакций и ловкости, чтобы преодолеть все препятствия на пути к победе.


Одна из особенностей игры - это ее простой и увлекательный геймплей. Управление осуществляется с помощью нескольких простых жестов на экране, что делает игру доступной для всех возрастных групп. Быстрые рефлексы и точность - вот ключевые навыки, которые вам потребуются, чтобы преуспеть в этом вызове ниндзя.



Скриншоты

Информация о модах

Разблокированы все персонажи

 Теги темы: Unlocked

Скачать Ninja Escape (Мод, Все герои) 0.6.1 взлом

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