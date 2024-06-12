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Dino Colosseum (Мод, Все тела)

Dino Colosseum (Мод, Все тела) 0.2.6

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Yso Corp
Версия:
0.2.6
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 65 Мб
id приложения:
com.YsoCorp.DinoColosseum
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
246

Воплотите свои мечты о возрождении динозавров в реальность! Забудьте о поисках, потому что захватывающая игра Dino Colosseum выполнит все ваши доисторические желания. Основным преимуществом этой игры является возможность полностью изменить внешний вид вашего динозавра. Ваш предварительно исторический спутник может изменять свой облик, навыки и игровой стиль по вашему вкусу, погрузившись в мир генетики и неограниченного воображения. В Dino Colosseum вы станете настоящим создателем, имеющим полный контроль над эволюцией своего динозавра. Используя передовые генетические технологии, вы сможете изменить его цвет, размер, форму тела и даже добавить новые уникальные особенности. Позвольте своему воображению сиять, создавая самых потрясающих и уникальных динозавров, которых мир еще не видел.


Но ваша работа не ограничивается только изменением внешности. Вы также будете заботиться о тренировке и развитии вашего динозавра, чтобы он стал настоящим чемпионом в колизее. Участвуйте в захватывающих соревнованиях и битвах с другими игроками, чтобы показать мастерство и уникальные способности вашего динозавра. Поднимайтесь по рангам, получайте награды и станьте легендой в мире Dino Colosseum. Готовьтесь к невероятному приключению, где вы станете частью доисторического мира, полного опасностей и удивительных открытий. 



Скриншоты

Информация о модах
  • Разблокировать все тела (куплены внутриигровые покупки)
  • Разблокировать все хвосты (куплены внутриигровые покупки)
  • Удаленные объявления
 Теги темы: Unlocked

Скачать Dino Colosseum (Мод, Все тела) 0.2.6 взлом

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Скачать Dino Colosseum (Мод, Все тела) 65 Мб Ссылка 2 65 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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