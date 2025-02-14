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Retro City Rampage DX (Полная версия)

Retro City Rampage DX (Полная версия) 1.0.10

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Версия:
1.0.10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Vblank Entertainment Inc.
Категория:
Экшен / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 17 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 605
Скриншоты
Описание

Retro City Rampage DX - это стильная игра в жанре экшен, олицетворяющая дух старой школы и предлагающая игрокам огромный открытый город для исследования. Вы сможете свободно перемещаться по его улицам как пешком, так и на различных автомобилях, наслаждаясь множеством вариантов транспорта.


Вас ожидает захватывающая сюжетная история, которая погрузит вас в мир ретро-экшена с огромным количеством побочных заданий, мини-игр и коллекционирования. Вам предстоит полностью погрузиться в эту динамичную игру, сопровождаемую прекрасной музыкой, соответствующей олдскульному стилю проекта.


Retro City Rampage DX не оставит равнодушными ценителей ретро-игр, а также тех, кто ищет качественные развлечения. В этом мире всегда происходит что-то интересное и захватывающее, поэтому вам никогда не придется скучать. Отправляйтесь в незабываемое путешествие в прошлое и ощутите атмосферу старых игровых консолей и классических приключений, которые запомнятся надолго.


Информация о модах

Полная версия

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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