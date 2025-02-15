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The Fallow City (Полная версия)

The Fallow City (Полная версия) 3

Погрузитесь в мрачный мир заброшенного города, где каждое мгновение — борьба за выживание
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Версия:
3
Требования:
Android 9
Разработчик:
Astronix Games
Категория:
Экшен / Платные
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15
Скриншоты
Описание

В The Fallow City вас ожидает динамичный экшен с элементами хоррора, где вид от третьего лица полностью погружает вас в атмосферу туманного, зловещего города. Здесь монстры варьируются от небольших и слабых до гигантских созданий с колоссальным запасом здоровья, заставляя вас испытывать адреналин от каждой встречи. Ваше мастерство в выживании и сражениях станет ключом к успеху, ведь по улицам этого города вам предстоит не только исследовать опасные переулки, но и решать сложные задачи, чтобы преодолеть все препятствия на пути к свободе.


Ваша миссия — помочь двум братьям покинуть чрезмерно гостеприимный населённый пункт, где каждый уголок таит угрозу. Для этого вам потребуется проявить ловкость, расторопность и стратегическое мышление, используя разнообразный арсенал оружия и, что самое важное, фонарик для пробивания тьмы. Преодолевайте рискованные и опасные моменты, исследуйте скрытые тайники и будьте готовы к незабываемым испытаниям, которые проверят ваши навыки выживания в этом мрачном, пугающем мире.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать The Fallow City (Полная версия) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб
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