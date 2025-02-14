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Craft 3D: Nextbot Survival

Craft 3D: Nextbot Survival 1.1

Погрузитесь в мир ужаса и творчества: выживание в Craft 3D: Nextbot Survival
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Версия:
1.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Queng Game Studio
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 144 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Craft 3D: Nextbot Survival приглашает вас отправиться в уникальное приключение, где творчество в стиле Minecraft встречается с интенсивными элементами ужаса. Здесь вы сможете строить уникальные сооружения, создавать разнообразные объекты и защищать себя от жутких врагов, которые прячутся в темных уголках этого мрачного мира. Каждый построенный вами дом, каждая созданная ловушка становятся не только проявлением вашей креативности, но и необходимым щитом для выживания в условиях постоянной угрозы.


Погрузитесь в динамичный и захватывающий мир, где каждое действие имеет значение, а стратегия и смелость определяют ваш успех. Исследуйте неизведанные территории, собирайте ресурсы и улучшайте свою базу, чтобы противостоять все более опасным противникам. Craft 3D: Nextbot Survival дарит вам возможность испытать настоящий адреналин от выживания, где ужасы окружающего мира подталкивают вас к творческим решениям и бесконечным приключениям.


Информация о модах

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Скачать Craft 3D: Nextbot Survival v1.1 MOD APK

Эта игра отмечена как оригинальная версия

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Скачать Craft 3D: Nextbot Survival 144 Мб Ссылка 2 144 Мб

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