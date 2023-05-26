Версия:
1.8.4.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Dingo Games
Обновлено:
Вчера, 22:13
Возраст:
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 119
Описание
Tasty Planet Back for Seconds - игра в жанре экшн, в которой главным героем по-прежнему является крошечный организм, способный поглотить все, что попадется на его пути. Он крайне беззащитен перед агрессивными действиями различных хищников и других крупных и грозных хищников. Так что вам придется постоянно маневрировать, уворачиваться и не забывать насытить станцию. И вскоре он вырастет до невероятных размеров и продолжит есть, а теперь уже все планеты.
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