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Tasty Planet: Back for Seconds

Tasty Planet: Back for Seconds 1.8.4.0

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Версия:
1.8.4.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Dingo Games
Категория:
Экшен / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 119
Скриншоты
Описание

Tasty Planet Back for Seconds - игра в жанре экшн, в которой главным героем по-прежнему является крошечный организм, способный поглотить все, что попадется на его пути. Он крайне беззащитен перед агрессивными действиями различных хищников и других крупных и грозных хищников. Так что вам придется постоянно маневрировать, уворачиваться и не забывать насытить станцию. И вскоре он вырастет до невероятных размеров и продолжит есть, а теперь уже все планеты.


Информация о модах

Полная версия игры

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 Теги темы: Patched

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