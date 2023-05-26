Описание

Tasty Planet Back for Seconds - игра в жанре экшн, в которой главным героем по-прежнему является крошечный организм, способный поглотить все, что попадется на его пути. Он крайне беззащитен перед агрессивными действиями различных хищников и других крупных и грозных хищников. Так что вам придется постоянно маневрировать, уворачиваться и не забывать насытить станцию. И вскоре он вырастет до невероятных размеров и продолжит есть, а теперь уже все планеты.