The Assassin Shooter (Мод меню) 1.0.0
Откройте для себя мир тактики и безупречной меткости в Assassin Shooter
The Assassin Shooter предлагает захватывающий игровой процесс с видом сверху, который легко освоить, но сложно стать настоящим мастером. Здесь вы не можете просто ворваться на поле боя со сверкающим оружием – каждый выстрел требует тщательного планирования и стратегического расчёта. Умная механика и продуманные уровни заставляют вас внимательно анализировать ситуацию, выбирать оптимальные углы атаки и разрабатывать сложные стратегии для уничтожения всех целей и преодоления всё более сложных задач.
Погрузитесь в мир наемных убийц, собирая отряд опытных бойцов, каждый из которых обладает уникальными способностями и стилем игры. Разблокируйте и соберите три различных скина для каждого убийцы, чтобы настроить их внешний вид и подчеркнуть индивидуальность при выполнении захватывающих миссий. The Assassin Shooter бросает вызов вашим навыкам тактики и меткости, превращая каждое задание в напряжённое испытание, где каждая секунда имеет значение.
[ Меню игрока ]
- Режим бога
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Враги взрываются сами по себе
- Валютный множитель
Скачать The Assassin Shooter (Мод меню) v1.0.0 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer