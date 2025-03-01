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The Assassin Shooter (Мод меню)

The Assassin Shooter (Мод меню) 1.0.0

Откройте для себя мир тактики и безупречной меткости в Assassin Shooter
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Xindia
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

The Assassin Shooter предлагает захватывающий игровой процесс с видом сверху, который легко освоить, но сложно стать настоящим мастером. Здесь вы не можете просто ворваться на поле боя со сверкающим оружием – каждый выстрел требует тщательного планирования и стратегического расчёта. Умная механика и продуманные уровни заставляют вас внимательно анализировать ситуацию, выбирать оптимальные углы атаки и разрабатывать сложные стратегии для уничтожения всех целей и преодоления всё более сложных задач.


Погрузитесь в мир наемных убийц, собирая отряд опытных бойцов, каждый из которых обладает уникальными способностями и стилем игры. Разблокируйте и соберите три различных скина для каждого убийцы, чтобы настроить их внешний вид и подчеркнуть индивидуальность при выполнении захватывающих миссий. The Assassin Shooter бросает вызов вашим навыкам тактики и меткости, превращая каждое задание в напряжённое испытание, где каждая секунда имеет значение.


Информация о модах

[ Меню игрока ]

  • Режим бога
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Враги взрываются сами по себе
  • Валютный множитель
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 Теги темы: Мод меню

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