Описание

Real World Gangster Prison — это трёхмерный экшен с открытым миром, где ты играешь за заключённого, решившего сбежать из одной из самых охраняемых тюрем. Здесь нет прямой дороги: только твой выбор определяет, как именно ты преодолеешь систему — тихо, скрытно или с боем. Ты сможешь свободно исследовать большую карту, использовать транспорт, взаимодействовать с множеством персонажей и искать нестандартные способы обойти ловушки, замки и патрули.





Игра предлагает настоящую песочницу: ты сам решаешь, кем стать — мстителем, лидером тюремного подполья или тихим беглецом. Тебя ждёт боевая система, механики взлома, внутриигровые союзники и опасные враги, которые не дадут тебе расслабиться. Всё это приправлено приятной графикой, живой анимацией и ощущением полной свободы действий. Если ты любишь риск, тактику и хаос — этот побег точно не забудется.