Real World Gangster Prison (Мод, Бесплатные покупки) v1.0.7
Побег любой ценой: открой карту, обмани охрану и найди свой путь к свободе
Real World Gangster Prison — это трёхмерный экшен с открытым миром, где ты играешь за заключённого, решившего сбежать из одной из самых охраняемых тюрем. Здесь нет прямой дороги: только твой выбор определяет, как именно ты преодолеешь систему — тихо, скрытно или с боем. Ты сможешь свободно исследовать большую карту, использовать транспорт, взаимодействовать с множеством персонажей и искать нестандартные способы обойти ловушки, замки и патрули.
Игра предлагает настоящую песочницу: ты сам решаешь, кем стать — мстителем, лидером тюремного подполья или тихим беглецом. Тебя ждёт боевая система, механики взлома, внутриигровые союзники и опасные враги, которые не дадут тебе расслабиться. Всё это приправлено приятной графикой, живой анимацией и ощущением полной свободы действий. Если ты любишь риск, тактику и хаос — этот побег точно не забудется.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.