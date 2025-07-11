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Real World Gangster Prison (Мод, Бесплатные покупки)

Real World Gangster Prison (Мод, Бесплатные покупки) v1.0.7

Побег любой ценой: открой карту, обмани охрану и найди свой путь к свободе

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Версия:
1.0.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Club Team Caliente Mx Sports e Casino
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 13:31
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 148 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Описание

Real World Gangster Prison — это трёхмерный экшен с открытым миром, где ты играешь за заключённого, решившего сбежать из одной из самых охраняемых тюрем. Здесь нет прямой дороги: только твой выбор определяет, как именно ты преодолеешь систему — тихо, скрытно или с боем. Ты сможешь свободно исследовать большую карту, использовать транспорт, взаимодействовать с множеством персонажей и искать нестандартные способы обойти ловушки, замки и патрули.


Игра предлагает настоящую песочницу: ты сам решаешь, кем стать — мстителем, лидером тюремного подполья или тихим беглецом. Тебя ждёт боевая система, механики взлома, внутриигровые союзники и опасные враги, которые не дадут тебе расслабиться. Всё это приправлено приятной графикой, живой анимацией и ощущением полной свободы действий. Если ты любишь риск, тактику и хаос — этот побег точно не забудется.


Информация о модах

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Real World Gangster Prison (Мод, Бесплатные покупки) v1.0.7 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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