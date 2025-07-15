Описание

Same Room Same Day — это динамичный шутер от первого лица, где ты оказываешься внутри сознания пациентки, измученной внутренними демонами. Здесь нет времени на раздумья — каждый уровень мрачнее предыдущего, враги становятся изощрённее, а атмосфера давит всё сильнее. Вооружённый до зубов, ты пробираешься сквозь коридоры подсознания, уничтожая монстров, порождённых болезнью, и готовишься к встрече с её первопричиной — финальными боссами. Это не просто перестрелка, а визуальное и психологическое путешествие в темнейшие уголки разума.





Игру отличают хоррор-эстетика, напряжённая музыка и разнообразие оружия, которое пригодится для любых ситуаций. Графика мрачная, но насыщенная деталями, уровни пронизаны тревогой и символизмом, а каждая сцена — словно иллюстрация к внутреннему аду. Ты не просто стреляешь — ты очищаешь сознание, уровень за уровнем. Same Room Same Day подойдёт тем, кто любит шутеры с глубиной, не боится мрачных образов и готов к борьбе не только с врагом, но и с болью. Готов войти в её разум?