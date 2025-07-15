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Same Room Same Day (Мод, Unlocked)

Same Room Same Day (Мод, Unlocked) v0.0.24

Погрузись в чужой разум и сразись с кошмарами что разрушают изнутри

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Версия:
0.0.24
Требования:
Android 10
Разработчик:
Bugi Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 08:02
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 471 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15
Описание

Same Room Same Day — это динамичный шутер от первого лица, где ты оказываешься внутри сознания пациентки, измученной внутренними демонами. Здесь нет времени на раздумья — каждый уровень мрачнее предыдущего, враги становятся изощрённее, а атмосфера давит всё сильнее. Вооружённый до зубов, ты пробираешься сквозь коридоры подсознания, уничтожая монстров, порождённых болезнью, и готовишься к встрече с её первопричиной — финальными боссами. Это не просто перестрелка, а визуальное и психологическое путешествие в темнейшие уголки разума.


Игру отличают хоррор-эстетика, напряжённая музыка и разнообразие оружия, которое пригодится для любых ситуаций. Графика мрачная, но насыщенная деталями, уровни пронизаны тревогой и символизмом, а каждая сцена — словно иллюстрация к внутреннему аду. Ты не просто стреляешь — ты очищаешь сознание, уровень за уровнем. Same Room Same Day подойдёт тем, кто любит шутеры с глубиной, не боится мрачных образов и готов к борьбе не только с врагом, но и с болью. Готов войти в её разум?


Информация о модах

Все разблокировано

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Игра входит в подборки:
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Зомби игры на Андроид
 Теги темы: Unlocked

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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