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Gunstars (Мод, Бесплатная покупка)

Gunstars (Мод, Бесплатная покупка) 1.2.54

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Версия:
1.2.54
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Monomyto Game Studio
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 328 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
929
Скриншоты
Описание

Gunstars - это чисто развлекательная и веселая экшн-игра для широких масс, но с быстро развивающимися сражениями с участием 36 игроков в одной локации. Красивая графика, большое разнообразие предметов, ловушек, укрытий и всего остального, что создает уникальный ландшафт для будущих сражений, арсенал оружия на любой вкус и цвет, а также коллекция персонажей, которых к тому же можно настраивать, делают проект отличная находка для ценителей этого хобби. Поэтому тем, кто хочет прогнать скуку, наслаждаясь общением с другими участниками, обязательно стоит обратить внимание на эту игру.


Информация о модах

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Скачать Gunstars (Мод, Бесплатная покупка) 328 Мб Ссылка 2 328 Мб

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