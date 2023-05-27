Версия:
1.2.54
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Monomyto Game Studio
Обновлено:
Сегодня, 11:27
Возраст:
Требуется места:
≈ 328 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
929
Описание
Gunstars - это чисто развлекательная и веселая экшн-игра для широких масс, но с быстро развивающимися сражениями с участием 36 игроков в одной локации. Красивая графика, большое разнообразие предметов, ловушек, укрытий и всего остального, что создает уникальный ландшафт для будущих сражений, арсенал оружия на любой вкус и цвет, а также коллекция персонажей, которых к тому же можно настраивать, делают проект отличная находка для ценителей этого хобби. Поэтому тем, кто хочет прогнать скуку, наслаждаясь общением с другими участниками, обязательно стоит обратить внимание на эту игру.
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