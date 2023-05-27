Описание

Gunstars - это чисто развлекательная и веселая экшн-игра для широких масс, но с быстро развивающимися сражениями с участием 36 игроков в одной локации. Красивая графика, большое разнообразие предметов, ловушек, укрытий и всего остального, что создает уникальный ландшафт для будущих сражений, арсенал оружия на любой вкус и цвет, а также коллекция персонажей, которых к тому же можно настраивать, делают проект отличная находка для ценителей этого хобби. Поэтому тем, кто хочет прогнать скуку, наслаждаясь общением с другими участниками, обязательно стоит обратить внимание на эту игру.