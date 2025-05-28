Описание

Metalstorm — это экшен-симулятор воздушных боёв, где ты садишься за штурвал военного истребителя. Главная задача — управлять самолетом в режиме реального времени, уклоняться от ракет, наносить удары по противникам и побеждать в миссиях. Управление отзывчивое, с прицелом на скорость и манёвры. Сражения идут в динамичном темпе: один заход — один бой, один промах — билет в штопор.





Прокачивай свой ангар: разблокируй реактивные самолёты, ставь новое оружие и усиливай броню. В PvE- и PvP-миссиях ты можешь сражаться с ИИ и реальными пилотами. Есть офлайн-режим, прогресс сохраняется, донат опционален. Поднимайся выше облаков — здесь побеждает только тот, кто управляет не только самолетом, но и ситуацией.