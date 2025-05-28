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Metalstorm (Мод, Unlocked)

Metalstorm (Мод, Unlocked) 1.0.60.547691014

Освой кабину истребителя и докажи, кто главный в воздушных боях
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Версия:
1.0.60.547691014
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Starform
Категория:
Экшен / Платные
Обновлено:
Сегодня, 13:06
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 93 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 192
Скриншоты
Описание

Metalstorm — это экшен-симулятор воздушных боёв, где ты садишься за штурвал военного истребителя. Главная задача — управлять самолетом в режиме реального времени, уклоняться от ракет, наносить удары по противникам и побеждать в миссиях. Управление отзывчивое, с прицелом на скорость и манёвры. Сражения идут в динамичном темпе: один заход — один бой, один промах — билет в штопор.


Прокачивай свой ангар: разблокируй реактивные самолёты, ставь новое оружие и усиливай броню. В PvE- и PvP-миссиях ты можешь сражаться с ИИ и реальными пилотами. Есть офлайн-режим, прогресс сохраняется, донат опционален. Поднимайся выше облаков — здесь побеждает только тот, кто управляет не только самолетом, но и ситуацией.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Metalstorm (Мод, Unlocked) v1.0.60.547691014 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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