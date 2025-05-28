Metalstorm (Мод, Unlocked) 1.0.60.547691014
Освой кабину истребителя и докажи, кто главный в воздушных боях
Metalstorm — это экшен-симулятор воздушных боёв, где ты садишься за штурвал военного истребителя. Главная задача — управлять самолетом в режиме реального времени, уклоняться от ракет, наносить удары по противникам и побеждать в миссиях. Управление отзывчивое, с прицелом на скорость и манёвры. Сражения идут в динамичном темпе: один заход — один бой, один промах — билет в штопор.
Прокачивай свой ангар: разблокируй реактивные самолёты, ставь новое оружие и усиливай броню. В PvE- и PvP-миссиях ты можешь сражаться с ИИ и реальными пилотами. Есть офлайн-режим, прогресс сохраняется, донат опционален. Поднимайся выше облаков — здесь побеждает только тот, кто управляет не только самолетом, но и ситуацией.
Без рекламы
Скачать Metalstorm (Мод, Unlocked) v1.0.60.547691014 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.