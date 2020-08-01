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Mortal Crusade: Sword of Knight (Много денег)

Mortal Crusade: Sword of Knight (Много денег) 2.5.0

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1
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ColdTeam
Версия:
2.5.0
Категория:
Экшен / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 33 Мб
id приложения:
com.MortalCrusade.SwordOfKnight
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
6
Комментарии:
0
Просмотров:
5 179

Эта игра с боковой прокруткой действительно знакома игрокам со всего мира. Это игровой жанр, в котором основное внимание уделяется боевым действиям и предлагает отличные приключения. Если вы еще помните «Принца Персии», вам будет легко принять Mortal Crusade: Sword of Knight. Испытания и графика в игре создают те же ощущения, что и раньше. Однако, как новая игра, Mortal Crusade будет иметь уникальные механизмы, чтобы понравиться игрокам. Mortal Crusade: Sword of Knight рассказывает о приключениях молодого главного героя. До сих пор он всегда считался гением фехтования. Когда эта игра начнется, персонаж будет перенесен в мир, наполненный монстрами, зомби, скелетами, воинами и множеством злодеев.


Конечно, эти проблемы постепенно будут равномерно распределяться по всему вашему приключению. Их сила распределяется, чтобы бросить игроку достойные испытания. Вы должны хорошо подготовиться к многочисленным битвам с боссами, отбиться от их огромных магических сил и выжить, пока не вернетесь. Mortal Crusade: Sword of Knight основан на сеттинге темного фэнтезийного мира. Вы уже знаете, что вам придется противостоять множеству разных опасных монстров.



Скриншоты

Информация о модах

Пока без мода.

 Теги темы: Много денег

Скачать Mortal Crusade: Sword of Knight (Много денег) 2.5.0 взлом

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Скачать Mortal Crusade: Sword of Knight (Много денег) 33 Мб Ссылка 2 33 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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