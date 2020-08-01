Эта игра с боковой прокруткой действительно знакома игрокам со всего мира. Это игровой жанр, в котором основное внимание уделяется боевым действиям и предлагает отличные приключения. Если вы еще помните «Принца Персии», вам будет легко принять Mortal Crusade: Sword of Knight. Испытания и графика в игре создают те же ощущения, что и раньше. Однако, как новая игра, Mortal Crusade будет иметь уникальные механизмы, чтобы понравиться игрокам. Mortal Crusade: Sword of Knight рассказывает о приключениях молодого главного героя. До сих пор он всегда считался гением фехтования. Когда эта игра начнется, персонаж будет перенесен в мир, наполненный монстрами, зомби, скелетами, воинами и множеством злодеев.





Конечно, эти проблемы постепенно будут равномерно распределяться по всему вашему приключению. Их сила распределяется, чтобы бросить игроку достойные испытания. Вы должны хорошо подготовиться к многочисленным битвам с боссами, отбиться от их огромных магических сил и выжить, пока не вернетесь. Mortal Crusade: Sword of Knight основан на сеттинге темного фэнтезийного мира. Вы уже знаете, что вам придется противостоять множеству разных опасных монстров.



