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PushSB (Мод, Unlocked)

PushSB (Мод, Unlocked) v1.032

Освой искусство скейтбординга: трюки, карты и свобода в одном касании пальца

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Версия:
1.032
Требования:
Android 10
Разработчик:
surfing_pools
Категория:
Спортивные / Платные
Обновлено:
Сегодня, 00:01
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 221 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

PushSB — это реалистичный симулятор скейтбординга, в котором каждое движение задаётся интуитивным свайпом. Забудь про кнопки — всё управление построено на касаниях, как в настоящей доске под ногами. Хочешь сделать флипы, грайнды, слайды или мануал? Проведи пальцем — и трюк выполнен. В игре нет лишнего: только катание, стиль и полная свобода действий на фоне красивой, вдохновляющей урбанистики.


Тебя ждут детализированные карты с секретными местами, атмосферная графика и плавные анимации, делающие каждую сессию живой. Каждая площадка — это открытая песочница с уникальными объектами, препятствиями и пространством для твоей фантазии. Улучшай технику, открывай новые локации, пробуй разные стили — PushSB создаёт ощущение, что ты действительно держишь доску под ногами. Просто катайся — или стань виртуальной легендой.


Информация о модах

Разблокирована игра

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать PushSB (Мод, Unlocked) 221 Мб Ссылка 2 221 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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