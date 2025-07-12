Описание

PushSB — это реалистичный симулятор скейтбординга, в котором каждое движение задаётся интуитивным свайпом. Забудь про кнопки — всё управление построено на касаниях, как в настоящей доске под ногами. Хочешь сделать флипы, грайнды, слайды или мануал? Проведи пальцем — и трюк выполнен. В игре нет лишнего: только катание, стиль и полная свобода действий на фоне красивой, вдохновляющей урбанистики.





Тебя ждут детализированные карты с секретными местами, атмосферная графика и плавные анимации, делающие каждую сессию живой. Каждая площадка — это открытая песочница с уникальными объектами, препятствиями и пространством для твоей фантазии. Улучшай технику, открывай новые локации, пробуй разные стили — PushSB создаёт ощущение, что ты действительно держишь доску под ногами. Просто катайся — или стань виртуальной легендой.