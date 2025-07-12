PushSB (Мод, Unlocked) v1.032
Освой искусство скейтбординга: трюки, карты и свобода в одном касании пальца
PushSB — это реалистичный симулятор скейтбординга, в котором каждое движение задаётся интуитивным свайпом. Забудь про кнопки — всё управление построено на касаниях, как в настоящей доске под ногами. Хочешь сделать флипы, грайнды, слайды или мануал? Проведи пальцем — и трюк выполнен. В игре нет лишнего: только катание, стиль и полная свобода действий на фоне красивой, вдохновляющей урбанистики.
Тебя ждут детализированные карты с секретными местами, атмосферная графика и плавные анимации, делающие каждую сессию живой. Каждая площадка — это открытая песочница с уникальными объектами, препятствиями и пространством для твоей фантазии. Улучшай технику, открывай новые локации, пробуй разные стили — PushSB создаёт ощущение, что ты действительно держишь доску под ногами. Просто катайся — или стань виртуальной легендой.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.