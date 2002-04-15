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Pixel Cup Soccer - Ultimate (Полная версия)

Pixel Cup Soccer - Ultimate (Полная версия) 1 B300

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Версия:
1 B300
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BATOVI Games
Категория:
Спортивные / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 589 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
136
Скриншоты
Описание

Pixel Cup Soccer - Ultimate - это спортивно-футбольный проект в ретро-стиле, который предлагает игрокам обширные геймплейные возможности. Вас ждут захватывающие матчи и глубокий стратегический подход к подготовке команды. Погрузитесь в полноценный режим карьеры, начиная с нуля и стремясь к чемпионскому титулу.


В игре присутствуют различные режимы, включая случайные события и личное участие в ключевых моментах матчей. Вы сможете играть в кооперативе с друзьями, что добавляет дополнительный уровень азарта и взаимодействия. Искусственный интеллект соперника проработан на высоком уровне, что делает каждую игру вызовом - не ждите легкой прогулки к победе.


Станьте настоящим футбольным менеджером, развивайте свою команду, адаптируйтесь к неожиданным ситуациям и докажите, что вы способны привести свою команду к успеху. Pixel Cup Soccer - Ultimate дарит незабываемый ретро-футбольный опыт, который понравится как ветеранам жанра, так и новичкам.


Информация о модах

Полная игра

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Скачать Pixel Cup Soccer - Ultimate (Полная версия) 589 Мб Ссылка 2 589 Мб
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Старые версии Pixel Cup Soccer - Ultimate
Version 1.0


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