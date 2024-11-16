Описание

The School - White Day предлагает игрокам впечатляющую 3D-графику, захватывающий сюжет и глубокое погружение в атмосферу, делая его одной из лучших хоррор-игр.





White Day является ремейком PC-версии игры, выпущенной в 2001 году. Оригинальная игра приобрела большую популярность в Южной Корее и до сих пор тепло вспоминается фанатами. Также она завоевала множество поклонников в США, Канаде, Великобритании и других странах мира.





White Day погружает игроков в отчетливо азиатскую атмосферу, сосредоточенную вокруг школы, наполненной легендами и тайнами. История повествует о Хуэй-мин и других студентах, оказавшихся запертыми в школе поздно ночью, сталкиваясь с ужасами и загадками, которые скрываются в ее стенах.