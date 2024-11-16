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White Day - The School (Мод, Unlocked)

White Day - The School (Мод, Unlocked) 21.1.106

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Версия:
21.1.106
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SONNORI
Категория:
Приключения / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 71 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
440
Скриншоты
Описание

The School - White Day предлагает игрокам впечатляющую 3D-графику, захватывающий сюжет и глубокое погружение в атмосферу, делая его одной из лучших хоррор-игр.


White Day является ремейком PC-версии игры, выпущенной в 2001 году. Оригинальная игра приобрела большую популярность в Южной Корее и до сих пор тепло вспоминается фанатами. Также она завоевала множество поклонников в США, Канаде, Великобритании и других странах мира.


White Day погружает игроков в отчетливо азиатскую атмосферу, сосредоточенную вокруг школы, наполненной легендами и тайнами. История повествует о Хуэй-мин и других студентах, оказавшихся запертыми в школе поздно ночью, сталкиваясь с ужасами и загадками, которые скрываются в ее стенах.


Информация о модах

Полностью разблокирована

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 Теги темы: Unlocked

Скачать White Day - The School (Мод, Unlocked) v21.1.106 MOD APK

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Скачать White Day - The School (Мод, Unlocked) 71 Мб Ссылка 2 71 Мб
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Старые версии White Day - The School
Version 3.1.5 Version TG 3.1.5


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