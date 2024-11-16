Версия:
21.1.106
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SONNORI
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:23
Возраст:
Требуется места:
≈ 71 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
440
Описание
The School - White Day предлагает игрокам впечатляющую 3D-графику, захватывающий сюжет и глубокое погружение в атмосферу, делая его одной из лучших хоррор-игр.
White Day является ремейком PC-версии игры, выпущенной в 2001 году. Оригинальная игра приобрела большую популярность в Южной Корее и до сих пор тепло вспоминается фанатами. Также она завоевала множество поклонников в США, Канаде, Великобритании и других странах мира.
White Day погружает игроков в отчетливо азиатскую атмосферу, сосредоточенную вокруг школы, наполненной легендами и тайнами. История повествует о Хуэй-мин и других студентах, оказавшихся запертыми в школе поздно ночью, сталкиваясь с ужасами и загадками, которые скрываются в ее стенах.
Информация о модах
Полностью разблокирована
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