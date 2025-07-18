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Bella Solitaire

Bella Solitaire v1.03

Классический пасьянс с современным стилем и офлайн-удобством

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Версия:
1.03
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Eslam omar Mohammed
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 16:59
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Bella Solitaire — это элегантное переосмысление классического «Клондайка», которое сочетает в себе проверенную временем механику пасьянса и визуальную эстетику нового поколения. Играй офлайн где угодно: дома, в дороге или во время перерыва — и погружайся в атмосферу спокойствия и концентрации. Собирай карты по мастям от туза до короля, чередуя цвета, и наблюдай, как перед тобой разворачивается логическая головоломка с элементами ритуала.


Визуальная сторона здесь не просто красива, а по-настоящему радует глаз: динамичные альбомы и проработанные стили карт создают уникальное настроение на каждом этапе игры. Ты можешь настраивать фон, рубашки и карточный стиль, подбирая визуальное оформление под настроение. Bella Solitaire — это не только карточная игра, но и эстетический отдых, который расслабляет и увлекает одновременно.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Bella Solitaire v1.03 MOD APK

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Скачать Bella Solitaire 115 Мб Ссылка 2 115 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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