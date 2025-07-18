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Scarlet Bullet

Scarlet Bullet v1.0.0

Реакция важнее скорости мыши в этой опасной кликер-миссии

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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
qaz
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 17:00
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 39 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16
Описание

Scarlet Bullet — это простая, но напряжённая казуальная игра, в которой всё решают твоя реакция и точность. На каждом уровне появляются враги, и твоя задача — молниеносно кликнуть по ним, прежде чем они успеют нанести удар. Уровни становятся всё сложнее, враги появляются быстрее и чаще, а любая ошибка может стоить тебе прохождения. Один неверный клик — и ты попал по заложнику, а это означает немедленный провал миссии.


Игровая механика до предела проста: кликай по целям, избегай мирных жителей и двигайся вперёд. Постепенно темп нарастает, и игра проверяет твои нервы, скорость реакции и концентрацию. Scarlet Bullet идеально подойдёт, если хочется быстрой, напряжённой и интуитивно понятной игры — особенно в моменты, когда времени мало, а хочется выпустить пар. Попробуй пройти все уровни без ошибок — ты точно почувствуешь себя профессионалом.


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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