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Fish Eater.io (Мод, Бесплатные награды)

Fish Eater.io (Мод, Бесплатные награды) v1.9.2

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Версия:
1.9.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Tap 2 Fun
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 15:24
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 439 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
699
Описание

Fish Eater.io — это игра с простыми и понятными правилами, где ваша задача состоит в том, чтобы управлять рыбой, которая постепенно растет, поедая рыб другого размера или меньше. Вам нужно соревноваться только с рыбой того же размера, чтобы успешно участвовать в игре и расти.


Игра позволяет вам постепенно продвигаться вверх по социальной лестнице океанского мира, становясь все более могущественным военачальником, способным доминировать в глубинах океана. Чем больше вы едите, тем быстрее вы растете, но будьте осторожны — слишком много еды может привести к тому, что ваша рыба станет слишком большой и уязвимой.


Игра в Fish Eater.io предлагает бесконечный игровой опыт, где ваша цель не победить, а постоянно развиваться и достигать новых высот в мире океанских глубин. Управляйте своей рыбой так, чтобы стать сильнее и доминировать в этой захватывающей и конкурентной среде.


Информация о модах

Бесплатные награды

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 Теги темы: Бесплатные награды

Скачать Fish Eater.io (Мод, Бесплатные награды) v1.9.2 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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